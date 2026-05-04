FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
أحمد فرهود

"اتخذ هذا القرار الحاسم!".. وكيل سيموني إنزاجي يكشف رسميًا حقيقة طلب مدرب الهلال التعاقد مع رافينيا من برشلونة

اسم رافينيا يرتبط بالهلال منذ عامين..

حسم فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، "الجدل" بشأن طلب المدرب الإيطالي بعض الصفقات، في الميركاتو الصيفي القادم.

إنزاجي يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027؛ إلا أن مستقبله أصبح غامضًا بشكلٍ كبير، بسبب تذبذب أداء ونتائج الفريق الأول معه.

ورغم هذا الغموض في مستقبله؛ ذكرت بعض التقارير أن المدير الفني الإيطالي طلب صفقات صيفية بعينها، مثل النجم البرازيلي رافينيا دياز.

    حقيقة طلب سيموني إنزاجي التعاقد مع رافينيا دياز

    وفي هذا السياق.. نفى فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، طلب المدرب الإيطالي التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، أو أي صفقة أخرى.

    باستوريلو قال في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الإثنين: "كل الأخبار التي ترددت بشأن طلب إنزاجي التعاقد مع رافينيا، أو بدء التفاوض مع اللاعب؛ لا أساس لها من الصحة".

  • قرار حاسم من سيموني إنزاجي في "ملف" الصفقات

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، أعلن تأجيل المدرب الإيطالي "ملف" الصفقات الجديدة، أو اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول؛ إلى ما بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وشدد باستوريلو على أن إنزاجي يركز كليًا للتتويج بالألقاب، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وخاصة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يحتل "المركز الثاني" خلف نادي النصر "المتصدر".


    مسيرة رافينيا دياز مع نادي برشلونة

    رافينيا دياز البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى العملاق الكتالوني برشلونة صيف عام 2022؛ قادمًا من صفوف نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة رافينيا كلفت خزينة برشلونة، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ58 مليون يورو؛ بينما يرتبط اللاعب بعقدٍ مع الفريق الأول حاليًا، حتى 30 يونيو 2028 - بعد التجديد -.

    ومنذ الانضمام للعملاق الكتالوني؛ لعب النجم البرازيلي 175 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 73 هدفًا وصانعًا 59 آخرين.

    وتوِّج رافينيا بـ6 ألقاب رسمية مع برشلونة؛ من بينهم ثنائية الدوري الإسباني، مع اقترابه من البطولة الثالثة في 2025-2026.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 22 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 30 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

