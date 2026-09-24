Getty Images Sport
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أغلى صفقة في تاريخ آرسنال: سبب غريب وراء تفضيل جابرييل مارتينيلي للهلال عن عروض أوروبا!
نهاية حقبة في ملعب الإمارات
غادر مارتينيلي آرسنال في مطلع سبتمبر، ليُسدل الستار على مسيرة مثمرة دامت سبع سنوات في إنجلترا؛ فقد أبلغ أرتيتا اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، صراحةً، بأنه لم يعد ضمن حساباته للفريق الأول في الموسم الحالي، ما دفع إلى رحيله بشكل نهائي.
ومثّلت هذه الصفقة دفعة مالية كبيرة لآرسنال، الذي ضمن مبلغًا مؤكدًا قدره 60 مليون جنيه إسترليني. وفي المقابل، حصل الدولي البرازيلي على عقد جديد مُجزٍ، يفوق بسهولة الراتب الأسبوعي البالغ 180 ألف جنيه إسترليني الذي كان يتقاضاه سابقًا في شمال لندن.
- Getty Images Sport
الوكيل يوضح الرحيل بالتراضي
رأى ماركوس كاسيب، وكيل أعمال مارتينيلي، أن التوقيت كان مثاليًا لموكله للبحث عن بداية جديدة، بعد تتويج آرسنال الأخير بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي حديثه إلى "Itatiaia Esporte"، فصّل كاسيب الاتفاق المتبادل بين اللاعب وإدارة النادي.
وقال كاسيب: "خضع آرسنال لعملية إعادة هيكلة ضخمة، وفي العام الماضي، فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز". وأضاف: "شعرنا بأن الوقت قد حان لينتقل إلى مكان آخر، وكان النادي قد رأى الأمر بنفس الطريقة أيضًا. لقد كان رحيلًا جيدًا جدًا له ولآرسنال".
وسلّط الوكيل الضوء على الإرث المالي الكبير الذي تركه موكله في ملعب الاتحاد، موضحًا: "إلى جانب كل شيء آخر، فقد أصبح أيضًا أغلى صفقة بيع في تاريخ آرسنال، ورغم ذلك ساعد آرسنال على جني الكثير من المال من رحيله".
"أراد أن يصفي ذهنه"
وعلى الرغم من موقف أرتيتا، لم يكن مارتينيلي يفتقر إلى المهتمين البارزين في أنحاء أوروبا. وأكد كاسيب أن أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لم يُكشف عن أسمائها، إلى جانب فرق من الدرجة الأولى في إيطاليا وألمانيا، حاولت ضمّ توقيع الجناح قبل أن يختار الوجهة الآسيوية.
وفي خضمّ شرحه لقرار اختيار الهلال بدلاً من البقاء في أوروبا، أشار كاسيب قائلاً: "هل تلقّى عروضاً؟ نعم فعل. كانت لدينا عروض من أندية إيطالية، وعروض من ألمانيا، وعروض من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنها كانت لحظة أعتقد أنه كان بحاجة فيها، وأرادها هو أيضًا، إلى أن يصفّي ذهنه قليلاً، وأن يغيّر الأجواء."
وأشاد كاسيب برؤية النادي السعودي، مشيراً إلى تحوّل أوسع في استراتيجية الاستقطاب في الشرق الأوسط التي تستهدف المواهب الشابة. وقال: "لقد انتقل إلى أكبر نادٍ في آسيا ليكون جزءاً من مشروع طموح جداً. هذا هو التوجّه في كرة القدم العربية في الوقت الحالي، إنهم يغيّرون الطريقة التي يريدون بها التعاقد مع اللاعبين. لقد كانوا يحاولون فعل ذلك، أي خفض متوسط أعمار الدوري، وقد جذب مشروعهم الكثير من الاهتمام."
- Getty Images Sport
فصل جديد في الشرق الأوسط
سيسعى مارتينيلي الآن إلى ترسيخ مكانته كشخصية محورية في المشروع الرياضي الطموح لنادي الهلال. وبانضمامه إلى تشكيلة تضم عدة نجوم دوليين شاركوا في كأس العالم وتقل أعمارهم عن 27 عامًا، يتعين على اللاعب البرازيلي التأقلم سريعًا مع محيطه الجديد.
وسيكون تحديه المباشر هو إثبات جدارته بقيمة انتقاله الباهظة البالغة 60 مليون جنيه إسترليني، مع مساعدة ناديه الجديد على الحفاظ على هيمنته المحلية في دوري يشهد تطورًا متسارعًا.
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