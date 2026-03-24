وكيل أشرف حكيمي يرد على شائعات عودته إلى ريال مدريد، بينما يستهدف نجم باريس سان جيرمان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية
التزام حكيمي بمشروع باريس سان جيرمان
على الرغم من الشائعات المستمرة التي تربطه بالعودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو، فإن حكيمي مستقر وسعيد في باريس سان جيرمان. وقد أوضح وكيل أعماله، أليخاندرو كامانو، أن مستقبل الظهير الأيمن في المدى القريب لا يزال راسخًا في الدوري الفرنسي، حيث يمتد عقده حتى يونيو 2029. وقد أصبح النجم المغربي أحد أعمدة الفريق الباريسي منذ انضمامه إليه في عام 2021.
وفي حديثه إلى موقع winwin، صرح كامانو: "أشرف سعيد جدًا في باريس سان جيرمان. إنه يشعر براحة كبيرة هناك ويريد الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بالإضافة إلى قيادة الفريق إلى أبعد نقطة ممكنة".
نفي شائعات العودة إلى ريال مدريد
وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية قد ألمحت سابقًا إلى أن العودة إلى ريال مدريد قد تكون واردة بالنسبة للاعب الذي نشأ في أكاديمية الشباب الشهيرة التابعة للنادي.
ومع ذلك، سارع كامانو إلى نفي أي حديث عن اتصال رسمي أو انتقال محتمل. وعندما سُئل عما إذا كانت قد جرت محادثات بشأن العودة إلى العملاق الإسباني، أجاب بحزم: "لا، لم يحدث ذلك أبدًا".
وعزز الوكيل ولاء حكيمي لفريقه الحالي من خلال تسليط الضوء على علاقته بالطاقم الفني واللاعبين في باريس. وأضاف كامانو: "لا يزال أمامنا ثلاث سنوات في عقدنا مع النادي الباريسي، وفي الوقت الحالي، لا يفكر إلا في باريس سان جيرمان. إنه سعيد جدًا بمدربه وزملائه، ويشعر بالراحة في هذا البلد. في الوقت الحالي، لا مجال للحديث عن رحيله".
مسيرة حافلة بالإنجازات في أنحاء أوروبا
تاريخ حكيمي مع ريال مدريد معروف جيدًا، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2017 تحت قيادة زين الدين زيدان. خلال تلك الفترة الأولى، خاض 17 مباراة وكان جزءًا من التشكيلة التي فازت بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، واجه صعوبة في حجز مكان أساسي دائم في التشكيلة، مما أدى إلى انتقاله على سبيل الإعارة لمدة عامين إلى بوروسيا دورتموند، وهي تجربة أحدثت تحولًا جذريًا في مسيرته.
استمرت مسيرته بموسم ناجح للغاية مع إنتر ميلان، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة أنطونيو كونتي بعد انتقاله مقابل 43 مليون يورو. منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان، عزز سمعته كأحد أفضل الظهيرين الهجوميين في عالم كرة القدم.
لا تزال رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى - بعد أن ذاق طعم النجاح مع ريال مدريد عندما كان مراهقاً - هي الدافع الرئيسي لأدائه في فرنسا.
التركيز على المستقبل
بعد تمديد عقده مؤخرًا حتى عام 2029، يظل حكيمي شخصية محورية في الخطة التكتيكية للمدرب لويس إنريكي. وقد تألق اللاعب الدولي المغربي تحت قيادة المدرب الإسباني، مستفيدًا من الحرية الهجومية التي يتيحها نظام باريس سان جيرمان الحالي. ولا تزال شراكته مع خط هجوم النادي تشكل أحد أهم مصادر الهجوم للبطل الفرنسي.
من ناحية أخرى، تلقى حكيمي أخباراً سارة الأسبوع الماضي، عندما أعلنت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) منح المغرب حق استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد تجريد السنغال من هذا اللقب.