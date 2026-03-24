وكيل أشرف حكيمي يرد على شائعات عودته إلى ريال مدريد، بينما يستهدف نجم باريس سان جيرمان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية

وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية قد ألمحت سابقًا إلى أن العودة إلى ريال مدريد قد تكون واردة بالنسبة للاعب الذي نشأ في أكاديمية الشباب الشهيرة التابعة للنادي.

ومع ذلك، سارع كامانو إلى نفي أي حديث عن اتصال رسمي أو انتقال محتمل. وعندما سُئل عما إذا كانت قد جرت محادثات بشأن العودة إلى العملاق الإسباني، أجاب بحزم: "لا، لم يحدث ذلك أبدًا".

وعزز الوكيل ولاء حكيمي لفريقه الحالي من خلال تسليط الضوء على علاقته بالطاقم الفني واللاعبين في باريس. وأضاف كامانو: "لا يزال أمامنا ثلاث سنوات في عقدنا مع النادي الباريسي، وفي الوقت الحالي، لا يفكر إلا في باريس سان جيرمان. إنه سعيد جدًا بمدربه وزملائه، ويشعر بالراحة في هذا البلد. في الوقت الحالي، لا مجال للحديث عن رحيله".