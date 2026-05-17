"وكيلي يتحدث مع ريال مدريد ولكن مستمر في بنفيكا بنسبة 99%" .. مورينيو يرد بصراحة على مفاوضات الملكي

بعد فوز بنفيكا 3-1 على إستوريل في ختام موسمه المحلي، تحدث مورينيو أخيرًا بصراحة عن مستقبله.

ورغم قيادة «النسور» إلى سلسلة من المباريات دون هزيمة في الدوري هذا الموسم، إلا أن احتلال المركز الثالث أثار تساؤلات حول استمراره في منصبه، ولم يفعل «المدرب المميز» الكثير لتهدئة الشائعات حول انتقاله إلى البرنابيو.

وفي حين تحدث بإعجاب عن تشكيلته الحالية، أكد أن الاتصال الرسمي مع «البلانكوس» أصبح وشيكًا.

وقال مورينيو عبر تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "كنت سعيداً كل يوم في بنفيكا. أخبرت اللاعبين بذلك الليلة، أنني كنت سعيداً حقاً معهم كل يوم".

ومع ذلك، انتقل سريعاً إلى الموضوع الشائك، مضيفاً: "لم أسمع أي شيء من ريال مدريد حتى الآن، لكن لا أحد منا ساذج، وهناك محادثات بين [وكيل أعمالي] جورج [مينديش] والرئيس وإدارة النادي. سأتحدث شخصياً إلى ريال مدريد الأسبوع المقبل، وسأتخذ قراري حينها. حتى الآن، لم تجر سوى محادثات بين ريال مدريد وخورخي مينديز، وليس معي".