وقفوا لوداع خورخي ميسي في بطولة الثلاثة أشواط: بشرى فليك وفرصة حمزة المهدرة.. عبد الكريم يحتاج للنظر إلى رافينيا!

تعتمد هذه البطولة الإيطالية على هيكل تنظيمي كلاسيكي غاب عن الأندية الأوروبية الكبرى لعقود طويلة، وهو نظام البطولات المصغرة التي تقام فعالياتها في أمسية واحدة.

وتقسم البطولة إلى ثلاثة أشواط مستقلة مدة كل شوط منها 45 دقيقة كاملة، حيث يخوض كل فريق مشارك مواجهتين متتاليتين أمام خصمين مختلفين.

ولا مجال لإيقاف اللقاءات على نتيجة التعادل، إذ يُلجأ مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الـ 45 دقيقة بالتعادل لحسم هوية الفائز.

وبحسب اللائحة المنظمة، يحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي على ثلاث نقاط كاملة، بينما يحصل الفائز عبر ركلات الترجيح على نقطتين، وينال الخاسر بركلات الترجيح نقطة واحدة، في حين لا يحصل الخاسر في الوقت الأصلي على أي نقاط.

وفي ختام الأشواط الثلاثة، يُتوج بالبطولة الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط، وفي حال التساوي في مجموع النقاط يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرًا نتيجة المواجهة المباشرة أو القرعة لتحديد البطل المتوج بالكأس.