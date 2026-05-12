وقفوا على باب الهبوط وسجلوا 3 أهداف في 12 مباراة.. قصة سقوط جامبا أوساكا وعودته قبل مواجهة النصر!

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية يوم السبت صوب ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض حيث يضرب نادي النصر موعدًا تاريخيًا مع ضيفه الياباني جامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة للفريقين فالعالمي يسعى لتكريس تفوقه القاري بوجود كوكبة من النجوم العالميين بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بينما يطمح الفريق الياباني لاستعادة بريقه المفقود منذ سنوات طويلة حيث يعد هذا النهائي هو الأول للفريق في البطولات القارية منذ عام 2008 وهو العام الذي شهد تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا وتحقيق المركز الثالث في مونديال الأندية.



