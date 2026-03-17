وقاية لخزينة لابورتا وطموحات فليك.. أسرار العقد المنتظر في برشلونة ولماذا التجديد كل عام؟!

تصريحات ترسم ملامح المستقبل

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن الإعلان عن تجديد عقد المدرب الألماني هانزي فليك سيتم قريبًا. 

جاءت هذه التأكيدات لتبث رسالة طمأنينة داخل أروقة النادي الكتالوني حيث أشار لابورتا إلى أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2028 لضمان استقرار الفريق الأول لفترة أطول. 

وأوضح رئيس النادي أن الإدارة تفضل دائمًا منح المدرب مساحة إضافية تبلغ عامًا واحدًا في عقده ليكون هناك هامش مريح للعمل بعيدًا عن الضغوط الفورية. 

وأشار لابورتا كذلك إلى أن ديكو المدير الرياضي يتولى عملية التفاوض بالكامل بينما سيقوم رافا يوستي بتوقيع العقود بشكل رسمي لضمان سير الإجراءات بشفافية.

قال لابورتا نصًا في تصريحاته الإذاعية: "أود أن يبقى هانزي فليك طوال هذه الولاية فهو مفعم بالطاقة ومحبوب في النادي والمدينة".

  • سر التجديد المتكرر وعام بعد عام

    يثير الحديث عن تجديد عقد فليك تساؤلات عديدة حول سبب تفضيل سياسة الخطوة بخطوة بدلًا من توقيع عقود طويلة الأمد تمتد لخمس أو ست سنوات. 

    يعود السبب الأول إلى رغبة المدرب الألماني نفسه حيث يفضل فليك دائمًا العقود التي تتيح له تقييم المشروع الرياضي وراحته مع الفريق عامًا بعد عام.

    يرفض المدرب ربط مستقبله المهني بعقود معقدة تمنعه من اتخاذ قرارات حاسمة إذا شعر بعدم توافر البيئة المناسبة للنجاح أو في حال تغيرت الإدارة. 

    هذا النهج يمنح فليك حرية أكبر ويزيل عنه الضغوط المرتبطة بالالتزامات طويلة الأمد مما ينعكس إيجابًا على أدائه داخل أرض الملعب ويجعله متفرغًا للتركيز على تطوير الجوانب الفنية والبدنية للاعبين وتحقيق الانتصارات المتتالية.

  FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi Flick

    درع واق لخزينة النادي الكتالوني

    تتوافق رغبة فليك بشكل مثالي مع الاستراتيجية الاقتصادية الحالية لإدارة نادي برشلونة التي تبحث دائمًا عن الاستقرار. 

    يعاني النادي منذ سنوات من أزمات مالية متلاحقة وتوقيع عقود تمتد لفترات زمنية طويلة يضع الإدارة تحت ضغط مالي هائل في حال تراجع النتائج والحاجة الماسة إلى إقالة الجهاز الفني حيث تضطر الإدارة لدفع تعويضات ضخمة عن السنوات المتبقية. 

    التجديد المستمر لفترات قصيرة يتماشى تمامًا مع قواعد اللعب المالي النظيف ويحمي ميزانية النادي من أي أعباء مفاجئة قد تعرقل مسيرته في سوق الانتقالات وتعرضه لعقوبات. 

    يعتبر هذا التوجه ذكيًا ومناسبًا للطرفين ويحقق توازنًا دقيقًا بين الطموح الرياضي المرتفع والواقع الاقتصادي الحذر الذي يفرضه الوضع الحالي للخزينة.

  • تجارب سابقة تؤكد صحة المسار

    لم تكن هذه السياسة التدريبية وليدة اللحظة في مسيرة هانزي فليك المهنية فقد اتبع نهجًا مشابهًا في محطاته التدريبية السابقة وحقق نجاحًا مبهرًا. 

    تواجد فليك في القيادة الفنية لعدة فرق لفترات تجاوزت العامين وأثبت دائمًا قدرته على بناء مشاريع رياضية قوية ومتماسكة. 

    بدأ مسيرته التدريبية كمدرب لفريق فيكتوريا بامنتال واستمر معهم لمدة أربع سنوات من عام 1996 حتى عام 2000 ثم انتقل لتدريب فريق هوفنهايم وبقي في منصبه لأكثر من خمس سنوات متتالية. 

    على صعيد المنتخبات الوطنية عمل كمدرب مساعد للمنتخب الألماني لفترة طويلة امتدت ثماني سنوات وتولى لاحقًا منصب المدير الفني للمنتخب لأكثر من عامين ليثبت للجميع جدارته وقدرته على تحمل المسؤولية.

    لذا فوعود لابورتا لفليك هي ليست الأولى من نوعها، فقد حصل المدرب الألماني على مثلها من قبل في تجارب أخرى منها ما استمر لسنوات عديدة ومنها ما انتهى فورًا بعد التجديد.

    المرونة سلاح لتحقيق الألقاب

    أثبتت تجربة فليك مع نادي بايرن ميونخ الألماني فاعلية هذه السياسة المرنة حيث تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في نهاية عام 2019 ثم تم تمديد عقده حتى نهاية الموسم الكروي. 

    بفضل النتائج الاستثنائية التي حققها وحصده للألقاب وقع عقدًا دائمًا وجديدًا يمتد حتى عام 2023 رغم أنه قرر الرحيل قبل نهاية المدة المحددة لتدريب المنتخب الوطني. 

    في نادي برشلونة جدد عقده مسبقًا في شهر مايو من عام 2025 ليمتد حتى عام 2027 وهو العقد الذي تسعى الإدارة الحالية لتمديده مجددًا.

    يضمن هذا الأسلوب المتبع بقاء الدوافع في أعلى مستوياتها للمدرب وللاعبين لأن الجميع يدرك تمامًا أن الاستمرارية تعتمد حصرًا على تحقيق الانتصارات وتقديم مستويات مبهرة.

  • بيت القصيد

    تمثل هذه الخطوات المدروسة من قبل إدارة نادي برشلونة رسالة واضحة للجماهير الكبيرة المتعطشة للنجاحات مفادها أن النادي يسير فعلًا على الطريق الصحيح. 

    إدراك الإدارة لأهمية استقرار الجهاز الفني يعكس نضجًا كبيرًا في التعامل مع المتغيرات المستمرة في المنافسات الشرسة.

     الاستمرار في منح فليك الثقة الكاملة وتوفير الدعم اللازم له ولطاقمه المساعد يمهد طريقًا واضحًا نحو حصد المزيد من البطولات القارية والمحلية واستعادة الهيبة التي طالما بحث عنها الفريق في السنوات الماضية.

    تتطلع الجماهير الآن إلى رؤية ثمار هذا الاستقرار الإداري والفني على أرض الملعب مع قرب الموسم من الختام حيث ينتظر الجميع استمرار الأداء الممتع والنتائج الإيجابية التي تليق بتاريخ النادي العريق.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0