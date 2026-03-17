وقاية لخزينة لابورتا وطموحات فليك.. أسرار العقد المنتظر في برشلونة ولماذا التجديد كل عام؟!

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن الإعلان عن تجديد عقد المدرب الألماني هانزي فليك سيتم قريبًا.

جاءت هذه التأكيدات لتبث رسالة طمأنينة داخل أروقة النادي الكتالوني حيث أشار لابورتا إلى أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2028 لضمان استقرار الفريق الأول لفترة أطول.

وأوضح رئيس النادي أن الإدارة تفضل دائمًا منح المدرب مساحة إضافية تبلغ عامًا واحدًا في عقده ليكون هناك هامش مريح للعمل بعيدًا عن الضغوط الفورية.

وأشار لابورتا كذلك إلى أن ديكو المدير الرياضي يتولى عملية التفاوض بالكامل بينما سيقوم رافا يوستي بتوقيع العقود بشكل رسمي لضمان سير الإجراءات بشفافية.

قال لابورتا نصًا في تصريحاته الإذاعية: "أود أن يبقى هانزي فليك طوال هذه الولاية فهو مفعم بالطاقة ومحبوب في النادي والمدينة".