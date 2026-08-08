حقيقة وفاة والد ميسي .. المصادر تثير الشكوك وصمت عائلة الأرجنتيني يدفعنا نحو الانتظار

وفي هذا السياق، أعلن نادي نيويلز أولد بويز، الذي نشأ وترعرع فيه ميسي، عن وفاة والد النجم الأرجنتيني عبر بيان رسمي على حسابه بمنصة "إكس".
وقال النادي الأرجنتيني:"ينعي نادي نيويلز أولد بويز، ببالغ الحزن والأسى، خورخي ميسي، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 68 عامًا بمدينة روساريو".
وأضاف:"خورخي كان مشجعًا عاشقًا للنادي، وممثلًا ورجل أعمال قدير، ووالد قائد منتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث كان بمثابة السند والدعم لمسيرة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم مع زوجته سيليا كوتشيتيني".
وتابع:"حضوره المستمر ودوره القيادي خلف الكواليس، كانا عنصران رئيسيان لدعم كل خطوة يقوم بها ميسي، منذ بداية مسيرته في مالفيناس وحتى وصوله إلى قمة المجد في اللعبة".
وأنهى النادي بيانه:"شكرًا لك يا خورخي لأنك علمته حب هذه الألوان، تتقدم إدارتنا والأعضاء وجميع أفراد عائلة "ليبيرو" بخالص التعازي والمواساة إلى سيليا وليونيل ورودريجو وماتياس وماريا سول، وإلى كل المقربين".