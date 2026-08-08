حقيقة وفاة والد ميسي .. المصادر تثير الشكوك وصمت عائلة الأرجنتيني يدفعنا نحو الانتظار

الخبر انتشر عبر مختلف المواقع، ولكن المثير في الأمر، أن أغلب الصحف العالمية الرياضية المتخصصة لم تنقله باستثناء صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، مما أثار الشكوك في البداية حول وفاة والد ميسي من الأساس.

وحتى هذه اللحظة، لم تؤكد عائلة ميسي أو تعلق بأي شكل من الأشكال على هذا الخبر الذي انتشر بشكل أكبر عبر المنصات المتنوعة غير المتخصصة في الرياضة العالمية.

وتسببت هذه الأنباء في صدمة هائلة لعشاق ميسي، بسبب القيمة الكبيرة التي يتمتع بها والده في حياته، وإمكانية تأثير ذلك على مسيرته الحالية خلال لعبه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وساهم خورخي في تشكيل مسيرة ميسي منذ مراحل الطفولة في روساريو، وصولًا بتجربته مع برشلونة التي جعلته أحد أهم أساطير اللعبة.



