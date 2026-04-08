"لن أرحل مثل الجبناء" .. ميرتشا لوتشيسكو الذي ألهم جوارديولا وخرج بمقترح ثوري وتمسك بحلم كأس العالم قبل وفاته!

لوتشيسكو قال في تصريحات لصحيفة "جارديان" قبل فترة قصيرة من وفاته:"الأطباء أخبروني أنني لا يمكنني الاستمرار في التدريب، ولكني قررت التركيز على وظيفتي مع رومانيا، قالوا لي إنهم لا يمكنهم العثور على حل آخر، كنت سأرحل لو وجدوا أي خيار متاح".

وأضاف:"لن أرحل مثل الجبان، نؤمن بفرصتنا في التأهل إلى كأس العالم رغم كل الظروف الصعبة".

وقالت الصحيفة إن لوتشيسكو تواجد في المستشفى 3 مرات منذ ديسمبر الماضي، وكان على اتصال وثيق مع اللاعبين وجهازه الفني قبل الملحق، وقام بتحليل مباريات تركيا، مبديًا شعوره بالحماس تجاه العودة إلى هناك من جديد بسبب تجربته المميزة مع بشكتاش.

لوتشيسكو لمن لا يعرفه، كان لاعبًا وقائدًا لرومانيا في كأس العالم 1970، ولعب أمام البرازيل نسخة بيليه وإنجلترا حاملة اللقب ومنتخب تشيكوسلوفاكيا، وساهم في ظهور بلاده بصورة مبهرة وتقديم مستويات رائعة.

رومانيا وقتها انتصرت على تشيكوسلوفاكيا 2/1، وخسرت ضد البرازيل وإنجلترا، ولكن أسلوب لعبها مع المدرب أنجيلو نيكوليسكو وبقيادة لوتشيسكو، كان مصدر لإلهام بيب جوارديولا المعروف "التيكي تاكا".

وقال لوتشيسكو عن هذه البطولة:"لقد حقننا بعض النتائج الاستثنائية عندما لعبنا بطريقتنا الخاصة، لم تكن هناك العديد من المعلومات المتاحة أمامنا، جئنا من نظام شيوعي مغلق وذهبنا إلى كأس العالم في المكسيك، البطولة تكونت من 16 فريقا فقط، لذلك حاولنا إظهار طريقتنا في اللعب".



