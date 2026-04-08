"لن أرحل مثل الجبناء" .. ميرتشا لوتشيسكو الذي ألهم جوارديولا وخرج بمقترح ثوري وتمسك بحلم كأس العالم قبل وفاته!

"لا يمكنني الرحيل مثل الجبناء" .. هكذا تحدث أسطورة التدريب ميرتشا لوتشيسكو، قبل حوالي أسبوعين على وفاته ومفارقة عالمنا متأثرًا بأزمة قلبية.
ربما لا يحمل نفس شهرة بيب جوارديولا وأرسين فينجر والسير أليكس فيرجسون وكارلو أنشيلوتي ويورجن كلوب، لكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال إنكار قيمته كأحد المدربين الملهمين لأكثر من جيل.
بعد 40 عامًا في عالم التدريب، كان هناك "الحلم الأخير" وهو قيادة بلاده إلى كأس العالم 2026، حيث جلس على دكة البدلاء رغم مرضه الشديد، ولكنه فشل في عبور تركيا في الملحق الأوروبي، ليرحل دون أن يكون جبانًا.
لوتشيسكو قاتل حتى آخر لحظة لقيادة بلاده إلى المونديال رغم مرضه، وهو موقف يحكي لنا الكثير عن حياته وشخصيته ومسيرته التدريبية..