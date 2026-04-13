Berekum Chelsea
وفاة لاعب كرة القدم الغاني دومينيك فريمبونغ بعد هجوم نفّذه «رجال مقنّعون يحملون مسدسات وبنادق هجومية» على حافلة فريق بيريكوم تشيلسي
هجوم على حافلة فريق بيريكوم تشيلسي
وقع الهجوم على حافلة نادي بيريكوم تشيلسي في 12 أبريل 2026. وقد حدث ذلك على طريق غواسو–بيبياني بينما كان الفريق في طريقه إلى المنزل عائدًا من مباراة خارج أرضه في الدوري الغاني الممتاز.
وكانوا قد خاضوا مباراة أمام سامارتكس في سامريبوئي - الواقعة في جنوب البلاد. وكشف النادي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم تعرضوا لإطلاق نار، كما كُشف أن فريمبونغ نُقل على عجل إلى «مستشفى إقليمي».
كشف النادي تفاصيل الحادثة
وقالت بيريكوم تشيلسي في بيانها: «أثناء عودتنا إلى بيريكوم من سامريبوِي تعرّضت حافلة فريقنا لهجوم من قبل مجموعة من اللصوص المسلّحين الذين قطعوا الطريق لمنع مرورنا.
«بدأ رجالٌ ملثمون يحملون بنادق وبنادق هجومية بإطلاق النار على حافلتنا بينما حاول السائق الرجوع إلى الخلف. وفرّ اللاعبون والطاقم إلى الأدغال القريبة للاحتماء.»
بيان من الاتحاد الغاني لكرة القدم
أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم لاحقًا نبأ وفاة فريمبونغ متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.
وقال في بيان رسمي: «تلقّى الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدمة بالغة وحزن عميق النبأ المأساوي لوفاة دومينيك فريمبونغ لاعب نادي بيريكوم تشيلسي لكرة القدم.
«هذا الحادث المأساوي ليس خسارة كبيرة لنادي بيريكوم تشيلسي فحسب، بل لكرة القدم الغانية ككل. كان دومينيك موهبة شابة واعدة، وقد جسّد تفانيه وشغفه باللعبة روح دورينا».
وأضاف الاتحاد الغاني لكرة القدم: «نحثّ على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة».
ويعملون مع قوات الشرطة المحلية والوطنية، مع التعهّد بتعزيز الترتيبات الأمنية للأندية الرياضية المحترفة التي تسافر محليًا داخل البلاد، في محاولة لـ«منع وقوع مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل».
كان فريمبونغ مُعارًا إلى بيريكوم تشيلسي
انضم فريمبونغ إلى بيريكوم تشيلسي على سبيل الإعارة من أديانا إف سي في يناير. وكان من المقرر أن يقضي ما تبقى من موسم الدوري الممتاز معهم، بعدما سجّل هدفين خلال 13 مباراة في فترة ابتعاده عن ناديه الأم.
وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها حافلة فريق غاني لهجوم. ففي عام 2023، وجد فريق ليغون سيتي نفسه متورطًا في حادثة مماثلة عقب زيارة إلى سامارتكس، رغم ورود تقارير تفيد بعدم تسجيل أي إصابات في تلك المناسبة.