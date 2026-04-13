وقع الهجوم على حافلة نادي بيريكوم تشيلسي في 12 أبريل 2026. وقد حدث ذلك على طريق غواسو–بيبياني بينما كان الفريق في طريقه إلى المنزل عائدًا من مباراة خارج أرضه في الدوري الغاني الممتاز.

وكانوا قد خاضوا مباراة أمام سامارتكس في سامريبوئي - الواقعة في جنوب البلاد. وكشف النادي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم تعرضوا لإطلاق نار، كما كُشف أن فريمبونغ نُقل على عجل إلى «مستشفى إقليمي».