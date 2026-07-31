وفاة أسطورة ميلان وإيطاليا فرانكو باريزي

يكاد يكون من غير الضروري أن نذكر من كان فرانكو باريزي بالنسبة لميلان وكرة القدم الإيطالية: أسطورة، سواء بقميص «الروسونيري» أو بقميص المنتخب الإيطالي.
في سن السابعة عشرة، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول للنادي «الروسونيري»، الذي كان قد ضمه إلى أكاديمية الناشئين بعد أن رفضه نادي «إنتر». ومنذ ذلك الحين، بدأت قصة استمرت قرابة عقدين من الزمن: قصة ذهبية، قصة انتصارات.
من أريجو ساكي إلى فابيو كابيلو، لم يستغني ميلان عنه أبدًا. كان حاضرًا دائمًا، قائدًا للدفاع ولغرفة الملابس. مع سلسلة طويلة ومرموقة من الألقاب: ستة ألقاب دوري، وثلاثة ألقاب في كأس الأبطال/دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كؤوس وكؤوس السوبر. سجل إنجازات يليق بنجم من الطراز الأول.
أما مع المنتخب الوطني، الذي خاض معه 81 مباراة، فقد افتقد اللمسة الحاسمة: يا لها من ندمات في كأس العالم بإيطاليا عام 1990 والولايات المتحدة عام 1994. لكن باريزي كان جزءًا من البعثة الفائزة عام 1982 في إسبانيا، وإن كان لاعبًا مساعدًا شابًا آنذاك.