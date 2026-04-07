Goal.com
مباشر
FBL-WC-2026-TUR-ROU-QUALIFIERSAFP
معتز الجمال

ترجمه

وفاة أسطورة كرة القدم الرومانية ميرتشا لوتشيسكو عن عمر يناهز 80 عاماً

ميرسي لوسيسكو
رومانيا
شاختار دونيتسك
الدوري الأوكراني الممتاز
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا

يَحزن عالم كرة القدم على رحيل ميرتشا لوتشيسكو، أحد أكثر المدربين تتويجًا في التاريخ، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عامًا. وقد رحل المدرب الروماني الأيقوني بعد معاناته مضاعفات طبية خطيرة، تاركًا وراءه إرثًا هائلًا امتد لستة عقود. وقد حصد 35 لقبًا كبيرًا خلال مسيرة أسطورية عبر أبرز أندية أوروبا وعلى مستوى كرة القدم الدولية.

  • رحيل أيقونة وطنية

    وفقًا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس والمنفذ الروماني Golazo.ro، أكد مستشفى الطوارئ الجامعي في بوخارست وفاة لوتشيسكو يوم الثلاثاء. وكان المدرب المخضرم يتلقى العلاج منذ أواخر مارس/آذار وتعرّض لأزمة قلبية يوم الجمعة. وأصدر المستشفى بيانًا كاملًا يكرّم إرثه: "اليوم، الثلاثاء 7 أبريل/نيسان 2026، حوالي الساعة 20:30، أُعلنت وفاة السيد ميرتشا لوتشيسكو. كان السيد ميرتشا لوتشيسكو أحد أنجح مدربي ولاعبي كرة القدم الرومانيين، وأول من قاد المنتخب الوطني الروماني للتأهل إلى بطولة أمم أوروبا عام 1984. لقد نشأت أجيال كاملة من الرومانيين وصورته في قلوبهم، بوصفه رمزًا وطنيًا. رحمه الله!"

  • Austria v Romania - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حملة نهائية حطمت الأرقام القياسية

    ظل لوتشيسكو مخلصًا بشدة لمهنته حتى أيامه الأخيرة. وبعد عودته لتدريب منتخب رومانيا الوطني في أغسطس 2024، كان يهدف إلى إنهاء غيابٍ استمر 28 عامًا عن كأس العالم. وفي سن الثمانين، أصبح أكبر مدرب سنًا يقود بلدًا في مباراة رسمية، وذلك خلال هزيمتهم 1-0 أمام تركيا في مباراة فاصلة الشهر الماضي. وأصيب بوعكة في غرفة الملابس بعد ذلك بفترة وجيزة، ما اضطره إلى التنحي. وفي مقابلة مؤثرة عام 2010 مع صحيفة «غازيتا سبورتوريلور»، قال: "أن تموت على أرض الملعب هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لمدرب. أود أن أموت في الملعب. هذا يعني أنك عشت كل شيء في خضم القتال."

  • الهيمنة عبر الأندية الأوروبية

    خلال مسيرة تدريبية امتدت لأكثر من أربعة عقود، حصد 35 لقبًا كبيرًا، ما وضعه في المركز الثالث على القائمة التاريخية خلف السير أليكس فيرغسون وبيب غوارديولا فقط. يمتلك شاختار دونيتسك ثمانية ألقاب في الدوري الأوكراني وكأس الاتحاد الأوروبي من فترته الأسطورية التي امتدت 12 عامًا. علاوة على ذلك، أحرز دينامو بوخارست ألقابًا محلية تحت قيادته، وكذلك فعل رابيد بوخارست، وغلطة سراي، وبشكتاش، وزينيت، ودينامو كييف. ويُعد فريدًا من نوعه باعتباره المدرب الوحيد الذي توّج بالألقاب مع سبعة أندية مختلفة. وقد أظهرت فرقه باستمرار فلسفة جذابة هجومية، ما رسّخ مكانته كتكتيكي بارع قادر على التكيف مع ثقافات كروية متنوعة.

  • FBL-EUR-C1-ENG-UKR-SHAKHTAR-TRAININGAFP

    مسيرة لعب مميزة

    قبل أن يترك بصمته الهائلة على خط التماس، تمتّع بمسيرة لعب لامعة أساساً كجناح. حقق دينامو بوخارست سبعة ألقاب دوري بمساهماته داخل الملعب. وعلى الصعيد الدولي، خاض 64 مباراة مع منتخب رومانيا، وتحديداً قاد المنتخب في كأس العالم 1970، حيث واجهوا خصوماً أسطوريين مثل إنجلترا والبرازيل. ومن أيامه الأولى كلاعب إلى إنجازاته التدريبية القياسية، يضمن شغفه الراسخ باللعبة أن إرثه سيبقى لأجيال داخل رومانيا وخارجها.

الدوري الأوكراني الممتاز
تشيركاسي crest
تشيركاسي
LNZ
شاختار دونيتسك crest
شاختار دونيتسك
شاختار