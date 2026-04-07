ظل لوتشيسكو مخلصًا بشدة لمهنته حتى أيامه الأخيرة. وبعد عودته لتدريب منتخب رومانيا الوطني في أغسطس 2024، كان يهدف إلى إنهاء غيابٍ استمر 28 عامًا عن كأس العالم. وفي سن الثمانين، أصبح أكبر مدرب سنًا يقود بلدًا في مباراة رسمية، وذلك خلال هزيمتهم 1-0 أمام تركيا في مباراة فاصلة الشهر الماضي. وأصيب بوعكة في غرفة الملابس بعد ذلك بفترة وجيزة، ما اضطره إلى التنحي. وفي مقابلة مؤثرة عام 2010 مع صحيفة «غازيتا سبورتوريلور»، قال: "أن تموت على أرض الملعب هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لمدرب. أود أن أموت في الملعب. هذا يعني أنك عشت كل شيء في خضم القتال."