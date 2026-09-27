وعد بقهر منتخب بلاده.. مونتيلا يؤكد: سنلعب ضد إيطاليا لتحقيق الفوز!

وجّه المدير الفني لمنتخب تركيا فينتشنزو مونتيلا اهتمامه المباشر نحو المواجهة الحاسمة أمام إيطاليا يوم الاثنين ضمن دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب الخسارة الضيقة بنتيجة 1-0 أمام فرنسا في المجموعة الأولى على ملعب كوجالي. ورغم هذه النكسة، وجّه المدرب الإيطالي رسالة محفّزة إلى لاعبيه، معرباً عن ثقته التامة في التغلب على بلده الأم.

وأشاد مونتيلا بالقوة البدنية والصلابة الذهنية التي أظهرها الفريق أمام المنتخب الفرنسي.

وحثّ لاعبيه على استثمار حالة الإحباط وتحويلها مباشرة نحو تحقيق النقاط الثلاث في بورصة.