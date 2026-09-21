وعد بالتغيير في ميلان.. أموريم يعترف: أخطأت في مانشستر يونايتد وهذه المباريات لا تناسب مودريتش!
التأقلم مع تحدٍّ جديد في الدوري الإيطالي
عقب الفوز بنتيجة 3-0 على ليتشي يوم الأحد، تحدّث أموريم إلى صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" عن تطوّره التكتيكي الأخير. وقد عانى المدرب من فترة صعبة استمرّت 14 شهراً مع مانشستر يونايتد، حيث أدّى اعتماده على تشكيلة الثلاثة مدافعين في النهاية إلى إقالته بعد فوزه في 24 مباراة فقط من أصل 63.
غير أنّ نادي ميلان شهد نهجاً مختلفاً. فبعد تعديل نظامه إلى خط دفاع من أربعة لاعبين في مواجهة ليتشي، قال أموريم: "لا يمكنني تكرار أخطائي من فترة مانشستر. إذا لم نمتلك المقوّمات للّعب بطريقة معيّنة، فعلينا أن نتأقلم".
- Getty Images Sport
إيجاد الحرية داخل الملعب
وقد أتى التعديل التكتيكي بثماره على الفور، حيث سجل كريستيان بوليسيتش وأدريان رابيو ودييجو موريرا جميعهم في أداء مهيمن. وأعرب أموريم عن رضاه عن الطريقة التي نفّذ بها ميلان خطة اللعب، متخلياً عن البنية الصارمة التي طبعت فترته في إنجلترا.
وأوضح قائلاً: «فوز رائع. أعجبتني الحركة، خاصة العمق الهجومي. لقد أدرنا المباراة وقرأنا الخصم جيداً». وأضاف: «هذه أوقات مختلفة، لكننا نتحسن. اليوم كان اللاعبون يتمتعون بحرية أكبر؛ في المباريات الأخيرة كنا جامدين بعض الشيء ومتحجرين».
التعامل مع النجوم المخضرمين أمثال لوكا مودريتش
ورغم أن ميلان تبنى هذه المرونة الجديدة، أشار أموريم إلى أن نظامه التقليدي لم يُهجَر بشكل كامل. وأضاف: "سنعود إلى البناء بثلاثة مدافعين، لكن سنرى. هنا في إيطاليا، المدربون بارعون جداً، خصوصاً في مواجهة الفرق الأخرى في المواقف الفردية".
كما يكيّف المدرب أسلوبه لتعظيم تأثير لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش. وإدراكاً منه لنقاط قوة اللاعب الفريدة، أشار أموريم قائلاً: "مع مودريتش، نحتاج إلى الاستحواذ على الكرة لفترة طويلة، لكنه جاهز للعب في كل مباراة نحتاجه فيها. إذا لعبنا مباريات تعتمد على التحولات فقط، فهذا لا يناسبه".
- Getty Images Sport
ماذا بعد بالنسبة لـ AC Milan؟
لا يزال ميلان دون خسارة في الدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز الخامس في الترتيب متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن روما المتصدرة بعد خمس مباريات. وسيتطلع أموريم الآن إلى البناء على هذا الزخم الإيجابي، فيما يستعد فريقه لمبارياته المقبلة في المسابقات المحلية. ويتعين على الفريق مواصلة التأقلم مع فلسفته المرنة، وهو يسعى إلى خوض منافسة جدية على اللقب هذا الموسم.
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