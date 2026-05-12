وصف كاسيميرو بيل بأنه «اللاعب الأكثر اكتمالاً» الذي عمل معه طوال مسيرته، على الرغم من أنه كان يشارك غرفة الملابس مع رونالدو في ريال مدريد. وفي حديثه على قناة «Rio Ferdinand Presents» على يوتيوب، استذكر لاعب الوسط البرازيلي المواهب الرائعة التي كانت تضمها تشكيلة ريال مدريد خلال حقبة هيمنتها على الساحة الأوروبية.

وفي حين أن إنجازات رونالدو التهديفية جعلته النجم الأبرز في نظر العديد من المراقبين، أشار كاسيميرو إلى التأثير الأوسع الذي كان لبيل على أرض الملعب. وأوضح لاعب الوسط أن قدرة بيل على المساهمة في مراحل متعددة من اللعب – من الهجوم إلى الدفاع – جعلته يبرز بين نخبة اللاعبين الذين التقى بهم في سانتياجو برنابيو.