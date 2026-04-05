Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Filippo Cataldo

ترجمه

وصل شعار «ميا سان ميا» إلى «أونو كونيكشن» في نادي بايرن ميونيخ: فليأت ريال مدريد!

كان من اللافت للنظر أن توم بيشوف ولينارت كارل قد قلبوا مجريات مباراة بايرن ميونيخ في فرايبورغ، لكن ذلك لم يكن مفاجئًا للغاية. أما ما قالاه بعد ذلك، فكان أمرًا مثيرًا للاهتمام بالفعل. وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للمهمة المقبلة ضد ريال مدريد.

الأمر المذهل في الهدفين اللذين سجلهما نادي بايرن ميونيخ ضد نادي فرايبورغ في الوقت المحتسب بدل الضائع — وما تلاهما من احتفالات صاخبة بالفوز في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني — لم يكن مجرد تسجيلهما. 

فقد كان هذا الفوز 3-2 في اللحظة الأخيرة على فريق فرايبورغ الذي لعب ببراعة وتقدم بجدارة 2-0، لكنه بدأ يتعب في النهاية، هو على الأرجح أقل ما يثير الدهشة في هذين الهدفين اللذين أحرزهما بايرن ميونيخ في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ فبايرن ميونيخ في حالة بدنية رائعة في الأسابيع الأولى من هذا العام.


  • Karl & Bischofgetty

    كان من اللافت للنظر، وإن لم يكن مفاجئًا بالضرورة، أن يكون الهدافان توم بيشوف ولينارت كارل من «مجموعة أونو» الشهيرة، التي ينتمي إليها أيضًا ألكسندر بافلوفيتش - حيث يفضل هؤلاء الشباب في صفوف البطل التاريخي لعب لعبة الورق «أونو»، التي تحظى بشعبية كبيرة ليس فقط بين الأطفال والجدات، بدلاً من لعب «فورتنايت» - من بين أصغر لاعبي بايرن ميونيخ. لقد كُتب الكثير عن هوس فينسنت كومباني بالشباب. لكن المذهل هو أن الأهداف الثلاثة كانت متوقعة. 

    بالنسبة للهداف المزدوج توم بيشوف، كان الأمر يتطلب إشارة من قائد خط الوسط. قال بيشوف بعد المباراة لـ DAZN: "قبل المباراة، قال جو كيميش لي إن عليّ أن أسدد الكرة في المرمى أخيرًا". وأوضح بيشوف أنه كان يفعل ذلك بانتظام في التدريبات، لكنه نادراً ما كان يصل إلى المواقع المناسبة لتسديداته البعيدة في المباريات، موضحاً سبب انتظاره حتى مباراته الرسمية رقم 33 هذا الموسم مع فريق ميونيخ قبل أن يتمكن من تسجيل أهدافه الأولى مع البطل القياسي.

    في فرايبورغ، كان بيشوف، الذي لعب في مركز الظهير الأيسر، قد وصل بالفعل في وقت مبكر جدًا من المباراة إلى مناطق واعدة، وعندما أصبح فريق ميونيخ، الذي كان مترددًا وغير دقيق في البداية، خطيرًا، كان ذلك في الغالب بفضله وبمشاركته. 


    • إعلان
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BREMEN-BAYERN MUNICHAFP

    كان لينارت كارل قد توقع الهدف رقم 100 لبايرن ميونيخ هذا الموسم

    أما بالنسبة إلى لينارت كارل، الذي بلغ للتو 18 عامًا، وهو بذلك أصغر من بيشوف بسنتين ونصف السنة، لكنه سبق له أن سجل أربعة أهداف لميونيخ، ولطالما تمتع بثقة كبيرة بالنفس، فقد كان الإيحاء الذاتي وحده كافيًا. "نعم، إنه حقًا شعور قوي جدًّا بالنسبة لي. أن تسجل في الدقيقة الأخيرة، هذا شيء مميز للغاية. في الواقع، كان يدور في ذهني طوال الوقت أن أخلع قميصي، ثم حدث ذلك بالفعل بطريقة ما. لحسن الحظ، نجحت قدمي اليمنى في تلك الحركة، ودخلت الكرة المرمى وكان شعورًا لا يوصف ببساطة"، قال ذلك لقناة Sky، وأجاب على السؤال الذي كان ينم عن بعض الشك حول ما إذا كان قد توقع هدفه بطريقة ما: "نعم، كان لدي شعور ما بأنني سأسجل هدفًا اليوم. ثم كان الأمر مثاليًا بالطبع أن يحدث الأمر بالضبط كما توقعت. دخلت الملعب، وسجلت الهدف، ثم نجحت في ذلك."

    في قناةDAZN، تحدث كارل، الذي سجل الهدف رقم 100 لميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم، عن أن هناك شعورًا بالمنعة يسود بايرن ميونيخ حاليًا. "لقد تحدثنا للتو في غرفة الملابس عن أننا نستطيع هزيمة أي منافس بهذا الأداء. لا يهم، سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا. فقط نلعب بأقصى قوتنا، وعندها نستطيع هزيمة أي منافس"، قال. 

  • tom bischof fc bayern münchengetty

    لقد تعلم لاعبو نادي بايرن ميونيخ كيف يتحملون المعاناة

    وهذا أمر جيد، لأن المنافس التالي هو ريال مدريد، وقد مضت بضع سنوات على تلك الأيام التي كان فيها فريق ميونيخ، وعلى رأسهم أوليفر كان، يُعتبر «الشبح الأسود» للمدريديين، أي الخصم النهائي الذي يصعب للغاية التغلب عليه.

    في آخر مواجهة بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، فاز ريال مدريد بصعوبة بعد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب؛ تقدم بايرن بهدف من ديفيز، لكن جوسيلو قلب النتيجة بهدفين في الدقيقة 88 وفي الوقت المحتسب بدل الضائع. قام ريال مدريد بأداءه المعهود مرة أخرى وفاز في النهاية بلقب دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-0 في النهائي على بوروسيا دورتموند.  

    في ذلك الوقت، كان الهدف الوحيد لبايرن ميونيخ تحت قيادة توماس توخيل في دوري أبطال أوروبا هو إنقاذ موسم فاشل إلى حد ما. الآن، لا يسافر فريق ميونيخ إلى مدريد باعتباره فريقًا ذو عقلية قوية، حيث وصل شعار "ميا سان ميا" حتى إلى النجوم الصغار، بل أيضًا باعتباره الفريق الأكثر كفاءة والأقوى على مستوى القارة. كفريق لا يكتفي بتسجيل الأهداف بسهولة وسحق خصومه، بل كفريق تعلم مؤخرًا أيضًا كيف يعاني - ويحقق الفوز في النهاية رغم كل شيء. 


  • بايرن ميونيخ - جدول المباريات: المباريات القادمة

    التاريخ

    الوقت

    المباراة

    الثلاثاء، 7 أبريل

    21:00

    ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

    السبت، 11 أبريل

    الساعة 18:30

    ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)

    الأربعاء، 15 أبريل

    21:00

    بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ