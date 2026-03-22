Mick McCarthy Roy Keane 2002Getty/GOAL
Chris Burton

وصف ميك مكارثي روي كين بعبارة بذيئة، حيث أعاد المدرب السابق لمنتخب أيرلندا إشعال الخلاف مع أسطورة مانشستر يونايتد

أعاد ميك مكارثي إشعال فتيل الخلاف مع روي كين، حيث وصف المدرب السابق لمنتخب جمهورية أيرلندا لاعب خط الوسط الأسطوري السابق في مانشستر يونايتد بأنه «وغد». وكان الاثنان قد دخلا في خلاف شهير قبل كأس العالم 2002، وهو ما أصبح الآن موضوع فيلم من إخراج ستيف كوغان. ويبدو أن الزمن لم يكن دواءً شافياً عندما يتعلق الأمر بالخلافات التاريخية.

  • ماذا حدث بين كين ومكارثي؟

    ماكارثي وكين - وهما شخصان معروفان بصراحتهما ولم يخشيا قط التعبير عن آرائهما - اشتبكا قبل انطلاق البطولة الدولية الكبرى. اندلعت حرب الكلمات بينهما في سايبان - الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ التي تحمل اسم فيلم جديد - وأسفرت عن إرسال كين إلى وطنه قبل أن تبدأ المباريات التنافسية في اليابان وكوريا الجنوبية.

    اعترض كين على المرافق التي استخدمها منتخب أيرلندا في معسكره التدريبي، حيث لم يتم توفير كرات كرة القدم في مرحلة ما. تم التعبير عن شكواه علنًا، حيث اعتُبر مكارثي - بصفته المدرب الرئيسي - مسؤولًا جزئيًا عن هذه الإخفاقات المفترضة.

    وقال كين للصحفيين عن الملاعب الصلبة: "لا أستطيع أن أتخيل أي دولة أخرى في العالم أسوأ حالاً منا، تلعب على شيء كهذا." ونفى أنه يتصرف كـ"نجم متكبر"، وأشار إلى أن أسطح الملاعب التي تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي اعتاد اللعب عليها مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد كانت "خطيرة".

  • Eanna Hardwicke Roy Keane Steve Coogan Mick McCarthy SaipanVertigo Releasing / GOAL composite

    من الواضح أن مكارثي لم يصلح علاقته مع كين

    يتولى إيانا هاردويك دور كين في إنتاج سعى إلى إعادة تصوير الأحداث الدرامية الحقيقية على الشاشة الكبيرة، بينما يلعب كوغان دور مكارثي. ولا يُعد الفيلم سرداً دقيقاً لما حدث، حيث لم يُعجب مكارثي كثيراً بالطريقة التي تم تصويره بها.

    لقد سئم من مناقشة الحادثة، وخاصة كين، حيث قال في حدث استضافته صحيفة "ذا صن" في أيرلندا: "كم مضى، 24 عاماً؟ وما زلت أُستجوب بشأنها. أعني، أنا أشارك في جلسات الأسئلة والأجوبة، وفي آخر جلسة شاركت فيها، سُئلت عن كين.

    فقلت: "أتعلمون، إنه لاعب رائع، وقائد عظيم، وقائد ناديه، وكل ما فعله في كل مكان ذهب إليه رائع". قلت: "مهاجم رائع" – وكان الجميع ينظر إليّ – فقلت: "أنا أتحدث عن [زميلي القديم في منتخب أيرلندا] روبي [كين]، وليس ذلك الوغد الآخر".

    ماكارثي، الذي شغل آخر منصب تدريبي له في نادي بلاكبول عام 2023، حرص على الذهاب لمشاهدة فيلم «سايبان». ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى غادر القاعة، بعد أن قرر أنه قد شاهد ما يكفي بعد مرور 20 دقيقة فقط.

    وأضاف، بعد أن تحدث مع كوغان قبل بدء التصوير: "ذهبت أنا وعائلتي لمشاهدة الفيلم، وهو في الحقيقة هراء، وما يقلقني هو أن ستيف كوغان يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و8 بوصات، وفي الفيلم يبدو روي أطول منه بكثير، بحق الجحيم. ونعم، لقد تحدثت معه [كوغان]، لأنني سُئلت عن ذلك، لكنني رأيت بعد ذلك في إحدى الصحف الأيرلندية أنني دربته – لا، لم أدربه بحق الجحيم".

    حضر نفس الحدث أسطورة أخرى من أساطير كرة القدم الأيرلندية، المهاجم السابق نيل كوين، وكشف أنه قرر عدم مشاهدة فيلم كوغان. قال المهاجم السابق لمانشستر سيتي وسندرلاند: "لم يكن هناك داعٍ لمشاهدته لأنني كنت سأشعر بالإحباط أيضًا. شاهده أحد أصدقائي، وقال لي: "سيسعدك أن تعرف أنهم يصورونك كشخص سكير تمامًا لا يقدم أي شيء لأي شيء". فقلت: "نعم، حسنًا، ربما يكون لديهم وجهة نظر في هذا الأمر!"

  • Sunderland v Newcastle United - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    يواصل كين التعبير عن آرائه بصراحة في دوره كمحلل

    على الرغم من أن كين أنهى مسيرته الكروية عام 2006، إلا أنه لا يزال محط اهتمام الجمهور. ويشغل هذا اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا، والمعروف بلسانه السليط، مناصب بارزة في عالم التحليل الرياضي - في قنوات مثل «سكاي سبورتس» و«آي تي في» - ولا يتردد أبدًا في إبداء رأيه حتى لو تسبب ذلك في إثارة بعض الاستياء.

