وصف ميك مكارثي روي كين بعبارة بذيئة، حيث أعاد المدرب السابق لمنتخب أيرلندا إشعال الخلاف مع أسطورة مانشستر يونايتد

ماكارثي وكين - وهما شخصان معروفان بصراحتهما ولم يخشيا قط التعبير عن آرائهما - اشتبكا قبل انطلاق البطولة الدولية الكبرى. اندلعت حرب الكلمات بينهما في سايبان - الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ التي تحمل اسم فيلم جديد - وأسفرت عن إرسال كين إلى وطنه قبل أن تبدأ المباريات التنافسية في اليابان وكوريا الجنوبية.

اعترض كين على المرافق التي استخدمها منتخب أيرلندا في معسكره التدريبي، حيث لم يتم توفير كرات كرة القدم في مرحلة ما. تم التعبير عن شكواه علنًا، حيث اعتُبر مكارثي - بصفته المدرب الرئيسي - مسؤولًا جزئيًا عن هذه الإخفاقات المفترضة.

وقال كين للصحفيين عن الملاعب الصلبة: "لا أستطيع أن أتخيل أي دولة أخرى في العالم أسوأ حالاً منا، تلعب على شيء كهذا." ونفى أنه يتصرف كـ"نجم متكبر"، وأشار إلى أن أسطح الملاعب التي تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي اعتاد اللعب عليها مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد كانت "خطيرة".