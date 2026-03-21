وصف مدرب توتنهام خديجة شو بأنها «الأفضل في العالم بفارق كبير» بعد أن حطمت مهاجمة مانشستر سيتي الأرقام القياسية في دوري كرة القدم للسيدات (WSL) بتسجيلها ثلاثية سريعة

كانت شو في أفضل حالاتها عندما سحق مانشستر سيتي فريق توتنهام بنتيجة 5-2 يوم السبت. وسجلت المهاجمة أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الإنجليزي للسيدات، حيث أحرزت ثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة. ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعبة الدولية الجامايكية في نهاية الموسم، وكان المشجعون يرددون باستمرار هتاف "جددوا عقدها" بينما كانت تقضي على توتنهام.

لكن المدير الفني أندريه جيجلرتز لم يقدم أي معلومات إضافية عن مستقبلها، حيث قال للصحفيين: "إنها لاعبة مهمة للغاية. نأمل أن [توقع العقد]، لكننا سنرى. نتحدث عن الأهداف، لكن يمكنكم أيضًا أن تروا كيف تدافع، وكيف تضغط على الخصم، وكيف تهيئ الفرص لزميلاتها.

"هذا يظهر جانبًا من تطورها منذ بداية الموسم وما تريد أن تضيفه للفريق. الأمر لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط."