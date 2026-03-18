ويثق الجناح السابق، الذي حصد 25 لقباً خلال 12 موسمًا قضاها في بافاريا، في قدرة النادي على حصد لقب أوروبي آخر. وقد أشار ريبيري صراحةً إلى أن الفريق في طريقه لتحقيق المجد، قائلاً: "بايرن ليس قوياً فحسب، بل إنه يقدم أداءً جيداً أيضاً. في رأيي، هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وفي معرض حديثه عن حقبة مجده الخاصة، التي تضمنت الثلاثية الشهيرة في عام 2013، سلط الفرنسي الضوء على البيئة الفريدة التي تولد مثل هذا النجاح المستمر. وشرح قائلاً: "إنهم يفوزون لأن لديهم ثقافة رائعة، وهناك مستوى عالٍ من الاحترافية، وفي الوقت نفسه، فإن الأمر يشبه العائلة تماماً. أنا سعيد لأن جماهيرهم تعتبرني أسطورة؛ لقد صنعنا التاريخ بكل ما فزنا به. حققنا ذلك معاً لأننا كنا نتمتع بقيم عظيمة آنذاك، كما هو الحال الآن."