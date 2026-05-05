وصفه بالأحمق وعايره بالدرجة الثانية.. فينيسيوس يستمر في الجدل والضحية نجم إسبانيول!
اشتباك حاد بين فينيسيوس والهلالي
طغت المواجهة الحادة التي دارت على أرض الملعب بين فينيسيوس والمدافع الهلالي على فوز ريال مدريد السهل خارج أرضه على إسبانيول.
بدأت التوترات في وقت مبكر، حيث شعر الجناح البرازيلي بالإحباط من أسلوب المدافع البدني، لا سيما خلال الكرات الثابتة التي شهدت صراعات جسدية شديدة. والتقطت كاميرات قناة «موفيستار بلس+ ديبورتيس» تبادل الكلمات بين اللاعبين طوال المباراة.
وتصاعدت حدة المواجهة مع تقدم المباراة. وحصل إل هلالي في البداية على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله على فينيسيوس، لكن الحكم ألغى القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو وخفف العقوبة إلى بطاقة صفراء، مما أثار استياء لاعبي ريال مدريد بشكل واضح.
فينيسيوس يستفز مدافع إسبانيول مرارًا وتكرارًا
خلال هذا التبادل، واجه فينيسيوس مدافع إسبانيول بغضب. ووفقًا لصحيفة «ماركا»، قال مهاجم ريال مدريد: «توقف عن هذا الهراء، ثم تطلب مني تبادل القمصان... أنت غبي، تريد الشجار... لن أتبادل القمصان معك». ومع اشتداد حدة المواجهة، قيل إنه صرخ مرة أخرى: «أحمق. أنت أحمق».
ورد إل هلالي بالمثل، حيث يبدو أنه قال: "أحمق". وفي وقت لاحق من المباراة، سُمع فينيسيوس يتحدث إلى كارلوس روميرو لاعب إسبانيول عن المدافع، حيث قال على ما يبدو: "إنه غبي يا رجل. يريد أن يتصرف كالأحمق أمام الكاميرات".
السخرية بشأن الهبوط تزيد من حدة الأجواء العدائية
اشتدت حدة الأجواء داخل ملعب إسبانيول عندما بدأ مشجعو الفريق المضيف في ترديد هتاف «فينيسيوس، كرة الشاطئ!» في إشارة إلى طموحات اللاعب البرازيلي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.
ورد فينيسيوس بتعليق لاذع استهدف وضع إسبانيول في الدوري، حيث يُزعم أنه قال للهلالي: "ستعود إلى الدرجة الثانية يا رجل." واستمرت المشادة الكلامية، حيث يبدو أن فينيسيوس أضاف: "أنت سيئ"، قبل أن يرد لاعب إسبانيول بقوله: "وأنت عاهرة."
فينيسوس يرد على منتقديه بأداء حاسم
على الرغم من استمرار الجدل الكلامي، ترك فينيسيوس في النهاية كرة القدم تتحدث نيابة عنه. سجل الجناح هدفين ليضمن النقاط الثلاث لفريق ريال مدريد بقيادة ألفارو أربيلوا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التصريحات ستؤدي إلى فرض عقوبات على فينيسيوس أو الهلالي من قبل الدوري الإسباني.