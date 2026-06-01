فجر القانوني محمد بن علي القدادي مفاجأة تاريخية من العيار الثقيل عن تهديد نادي الاتحاد بالحل بشكل كامل قبل سنوات، بل وصدر القرار رسميًا بالفعل لولا تدخل بعض الوسطاء.
مفاجأة تاريخية صادمة .. وزير الداخلية السعودي أمر بحل نادي الاتحاد!
ما القصة؟
محمد بن علي القدادي هو كاتب كتاب "الأمير عبدالله الفيصل .. رمز الريادة ومؤسس الرياضة"، والذي نشر من خلاله عدة وثائق نادرة، كاشفًا أسرار من تاريخ الكرة السعودية.
وخلال عمله على هذا الكتاب، حصل القدادي على عدة وثائق سرية أخرى تخص الأمير عبدالله الفيصل خلال فترة عمله كوزيرًا للداخلية، منها قراره بحل نادي الاتحاد إلا أنه لم ينشرها في حينها.
ماذا قال القدادي؟
الكاتب القانوني ظهر يوم الإثنين، عبر بودكاست "مع مسفر"، ليتم سؤاله عن مدى صحة الأنباء التي تزعم أن نادي الاتحاد هُدد بالشطب في فترة من الفترات.
القدادي اعتذر عن عدم الإجابة في البداية، رافضًا الحديث عن هذا الملف، قبل أن يؤكد صحة هذه الأنباء بعد ذلك، مؤكدًا أن الأمير عبدالله الفيصل اتخذ قرار حل الاتحاد بالفعل عام 1378 هجريًا قبل أن يتراجع بفضل وساطة كامل أزهر؛ رئيس نادي الوحدة حينها.
وقال القدادي عبر بودكاست "مع مسفر": "حل نادي الاتحاد كان سيحدث في مرحلة مبكرة ببداية تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إثر حدوث عدم انتظام وفوضى ومشاكسات على مستوى الساحة الرياضية من الاتحاديين وبين الاتحاديين وبعضهم".
وأضاف: "طالت الإشكالية وحاول المسؤولون حلها، لكنهم فشلوا، فاتخذ وزير الداخلية سمو الأمير عبدالله الفيصل قرارًا بحل النادي وقد صدر القرار موقعًا بالفعل".
القانوني تابع: "انظروا لتصاريف الأيام والقدر، إذ تدخل منافس الاتحاد؛ الوحدة عبر رئيسه كامل أزهر، للشفاعة عند وزير الداخلية للتراجع عن حل الاتحاد، وبعد مداولات تم التراجع عن هذا القرار خلال أسبوع أو عشرة أيام".
أزمات الاتحاد قائمة
ما يتحدث عنه القدادي عن فوضى نادي الاتحاد قبل سنوات، يشبه كثيرًا ما يحدث حاليًا في الوسط الرياضي الاتحادي بين الإعلاميين وبعضهم وكذلك داخل إدارة النادي.
العميد مر بموسم صفري في 2025-26 بعدما توج بطلًا لدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2024-25.
نتاج هذا تمت إقالة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أمس الإثنين، مع عزل رامون بلانيس من منصبه كمدير رياضي وتحويله للعمل كمستشار رياضي للنادي، مع تكليف فرانك كاربو بمهام المدير الرياضي.
فيما تم تمديد عقد الرئيس التنفيذي دومينجوس سواريز، رغم غضب الجماهير منه، بخلاف رفض فهد سندي؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد "المؤسسة غير الربحية"، الرحيل عن منصبه قبل نهاية مدته في أغسطس المقبل.