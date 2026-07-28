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أحمد فرهود

ودية ليجانيس: إبداعات أرنولد لن تكفيه للتفوق على دومفريس.. ونجم ريال مدريد يؤكد نظرية جوزيه مورينيو "لا للتخلي عنه"

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
ترينت ألكسندر أرنولد
غونزالو غارسيا
دينزل دومفريس
الدوري الإسباني

مراقبة "ريال مورينيو" بدأت..

بدأ العملاق الإسباني ريال مدريد استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، العائد إلى الفريق الأبيض بعد غيابٍ طويل.

مورينيو أشرف على تدريب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2010 إلى 2013؛ قبل العودة مجددًا في صيف العام الحالي، أي بعد 13 سنة كاملة.

ورغم أن فترته الأولى، شهدت تحقيق بعض البطولات المحلية، وإعادة الفريق إلى المنافسة الأوروبية من جديد؛ إلا أن المدير الفني البرتغالي يرغب أن تكون "الولاية الثانية"، أفضل من جميع النواحي.

وبدأ ريال مدريد استعداداته مع مورينيو، للموسم الرياضي الجديد؛ بالفوز (1-0) على نادي الكوركون الإسباني، في مباراة تدريبية أكثر من كونها ودية.

ثم عاد الميرينجي وحقق الانتصار (4-1) وديًا ضد نادي ليجانيس الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء؛ وهو ما سنحاول أن نقف من خلاله على بعض النقاط المهمة، في السطور القادمة..

  • Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images

    جونزالو جارسيا.. المهاجم الشاب يؤكد نظرية جوزيه مورينيو

    المهاجم الإسباني الشاب جونزالو جارسيا، محور جدل كبير داخل العملاق العاصمي ريال مدريد؛ وذلك منذ تولى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة رسميًا، في صيف العام الحالي.

    إدارة ريال مدريد تفضل "إعارة" جارسيا، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ بينما يرغب مورينيو في الاحتفاظ باللاعب الشاب، للأسباب التالية:

    - أولًا: يمتلك خصائص مختلفة عن باقي مهاجمي الميرينجي.

    - ثانيًا: التعامل الرائع مع "الكرات العرضية" من زملائه.

    - ثالثًا: حس تهديفي جيد رغم عدم المشاركة باستمرار.

    - رابعًا: لا يُسبب المشاكل بسبب جلوسه "بديلًا".

    لذا.. تم الاستقرار على تأجيل القرار النهائي في مستقبل جارسيا، مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، إلى ما بعد المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    وبالفعل؛ يبدو أن مورينيو سينتصر في النهاية بشأن نظرته في جارسيا، وذلك خلال المعسكر الإعدادي الحالي.

    جارسيا قدّم مستوى جيد للغاية ضد نادي ليجانيس، خلال المباراة الودية التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء؛ كما سجل هدفًا من رباعية الميرينجي، بتحرك رائع ثم لمسة بحس تهديفي عالٍ للغاية.

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  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ثنائية رائعة.. التجانس يزداد بين جونزالو جارسيا وأرنولد

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فقد كوّن المهاجم الإسباني الشاب جونزالو جارسيا، ثنائية رائعة داخل العملاق العاصمي ريال مدريد.

    نعم.. جارسيا أثبت تفاهمًا رائعًا مع زميله الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال المباراة الودية ضد نادي ليجانيس الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء.

    وتحرك جارسيا بشكلٍ رائع؛ لاستقبال تمريرة مبهرة من زميله أرنولد، في لقطة الهدف الذي سجله بشباك ليجانيس.

    وأساسًا.. هذا التجانس بين جارسيا وأرنولد، ظهر منذ بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والذي ودع فيه ريال مدريد المسابقة من دور نصف النهائي، وسط أداء جيد للغاية من مهاجمه الإسباني الشاب.

    أرقام جونزالو جارسيا مع ريال مدريد:

    - مباريات: 51.

    - دقائق: 1.999.

    - مساهمات تهديفية: 18.

    - أهداف: 13.

    - تمريرات حاسمة: 5.

  • Trent Alexander ArnoldGetty

    ألكساندر أرنولد.. لمسة إبداعية مع أدوار دفاعية ضعيفة

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى النجم الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد، ظهير أيمن العملاق الإسباني ريال مدريد؛ والذي أكد على حقيقة مهمة للغاية خلال ودية نادي ليجانيس، وهي:

    - أولًا: لا خلاف على لمسته الإبداعية للكرة.

    - ثانيًا: لا يستطيع أداء الأدوار الدفاعية كالعادة.

    وأبدع أرنولد في عملية بناء اللعب، مع صناعة الفرص لزملائه؛ وذلك خلال الفوز الودي (4-1) على ليجانيس، مساء اليوم الثلاثاء.

    إلا أنه كالعادة؛ جاء هدف الخصم "الوحيد" من سوء تغطية من ناحيته، وهو تواصل لسوء أدائه الدفاعي.

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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    دينزل دومفريس.. إبداعات أرنولد لن تكفي للإطاحة به

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع التأكيد على أنه مهما كان إبداع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد؛ فأنه لن يستطيع "اللعب أساسيًا" مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، دون قتالية أو تحسُن في الأدوار الدفاعية داخل صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

    لذلك.. تبقى الأفضلية في مركز الظهير الأيمن، للنجم الهولندي المخضرم دينزل دومفريس؛ الذي تعاقد معه ريال مدريد في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر.

    وقد يكون الحل الأنسب بالنسبة لمورينيو؛ هو إعادة توظيف أرنولد في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    - أولًا: إشراكه في وسط الميدان؛ حيث الكرة النظيفة والبناء الجيد للعب.

    - ثانيًا: إشراكه على الطرف الأيمن مع دومفريس؛ لكن بشكل متقدم مع حرية الدخول للعمق.

    ونحن شاهدنا أرنولد يدخل إلى العمق كثيرًا بالفعل؛ وذلك خلال الفوز الودي (4-1) على ليجانيس، مساء اليوم الثلاثاء.

    المهم.. أرنولد أعطى انطباعات جيدة لمورينيو، في ودية ليجانيس؛ وسط نفس المشاكل الدفاعية التي يُعاني منها باستمرار، سواء مع العملاق الإنجليزي ليفربول سابقًا أو ريال مدريد حاليًا.


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