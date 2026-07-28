ودية ليجانيس: إبداعات أرنولد لن تكفيه للتفوق على دومفريس.. ونجم ريال مدريد يؤكد نظرية جوزيه مورينيو "لا للتخلي عنه"

بدأ العملاق الإسباني ريال مدريد استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، العائد إلى الفريق الأبيض بعد غيابٍ طويل.

مورينيو أشرف على تدريب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2010 إلى 2013؛ قبل العودة مجددًا في صيف العام الحالي، أي بعد 13 سنة كاملة.

ورغم أن فترته الأولى، شهدت تحقيق بعض البطولات المحلية، وإعادة الفريق إلى المنافسة الأوروبية من جديد؛ إلا أن المدير الفني البرتغالي يرغب أن تكون "الولاية الثانية"، أفضل من جميع النواحي.

وبدأ ريال مدريد استعداداته مع مورينيو، للموسم الرياضي الجديد؛ بالفوز (1-0) على نادي الكوركون الإسباني، في مباراة تدريبية أكثر من كونها ودية.

ثم عاد الميرينجي وحقق الانتصار (4-1) وديًا ضد نادي ليجانيس الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء؛ وهو ما سنحاول أن نقف من خلاله على بعض النقاط المهمة، في السطور القادمة..