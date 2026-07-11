مفاجأة في ودية جامبر .. أربيلوا وراء اختيار الأهلي لمواجهة برشلونة!

كل من يعشق نادي برشلونة، لابد وأن يكون على علم بهذه الودية ذات الطابع التاريخي، التي يستهل بها البلوجرانا، استعداده في كل موسم رياضي جديد، والمسماة باسم السويسري جوان جامبر، مؤسس النادي.
وعلى مدار ثلاثين عامًا، ظلت البطولة الودية تجمع بين أربع فرق، بين 1966 و1996، قبل أن يتم تقليصها إلى فريقين منذ 1997 وحتى الآن، فيما نجح برشلونة في الفوز بالكأس 47 مرة، كان آخرها في العام الماضي، حينما فاز البلوجرانا على كومو بنتيجة (5-0)، وفاز فيرمين لوبيز وقتها بجائزة رجل المباراة.
بطولة ودية عرفت مشاركة العديد من الأندية، من داخل وخارج أوروبا، فيما كان كولن الألماني، الأكثر فوزًا بالكأس بعد برشلونة، برصيد لقبين، فيما فاز بالكأس أيضًا، أندية على شاكلة سامبدوريا ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ وإنترناسيونال البرازيلي وبورتو وموناكو وفالنسيا، فيما كان أويبشت المجري أول فريق - غير برشلونة - يفوز بالكأس، في عام 1970، حينما كانت البطولة تقام بالنظام الرباعي، وحقق العملاق الكتالوني وقتها المركز الثالث.
الجديد في الأمر، أن الأهلي سيكون أول فريق من خارج أوروبا والأمريكتين، يخوض مواجهة جوان جامبر أمام برشلونة، فيما يتوقع أن تتمتع المباراة بمتابعة كبيرة، في ظل الشعبية الجارفة للفريقين.