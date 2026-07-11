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محمود خالد

مفاجأة في ودية جامبر .. أربيلوا وراء اختيار الأهلي لمواجهة برشلونة!

برشلونة
الأهلي
ريال مدريد
فولهام
ألفارو أربيلوا
وديات الأندية
الدوري الإسباني

كواليس جديدة وراء ودية برشلونة والأهلي..

استقرت إدارة نادي برشلونة، على اختيار الأهلي المصري من أجل خوض مباراة ودية بين الفريقين، على بطولة كأس جوان جامبر، في 19 أغسطس، ضمن إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

مواجهة ذات طابع خاص، تحدثت عنها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، خاصة مع انتقال حمزة عبد الكريم، موهبة الأهلي، إلى صفوف الشباب بنادي برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية.

ولكن، هناك كواليس وراء اختيار الأهلي لملاقاة برشلونة، علمًا بأن العملاق القاهري لم يكن المرشح الأول للمشاركة في ودية جوان جامبر.

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    كيف كان أربيلوا سببًا في توجيه الدفة إلى الأهلي؟

    الجديد الذي كشفت عنه الصحيفة الكتالونية، أن نادي برشلونة فكّر في البداية، في دعوة نادي من الدوري الإنجليزي الممتاز، لمواجهته في ودية جامبر؛ نظرًا لمستوى وجاذبية الفرق الإنجليزية، وكان فولهام أحد أبرز الخيارات التي نظر إليها البلوجرانا.

    مواجهة ذات طابع تاريخي، تجمع بين فريقين عريقين في برشلونة ولندن، إلا أن الخطة تغيرت، بسبب إعلان فولهام عن تعاقده رسميًا مع ألفارو أربيلوا، المدير الفني السابق لريال مدريد، من أجل قيادة الفريق في الموسم الجديد.

    وأضافت الصحيفة أن تصريحات أربيلوا الأخيرة خلال فترة وجوده على مقاعد البدلاء، لم تساهم في تحسين صورته لدى جماهير برشلونة، الذين ينظرون إليه كمنافس مدريدي، سواءً كان لاعبًا أو مدربًا.

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    أندية أخرى على الطاولة

    ولم يكن فولهام هو الخيار الوحيد على طاولة الأهلي، بل كانت هناك أندية أخرى، على شاكلة أياكس الهولندي وكروز أزول المكسيكي، إلا أنه لم يتم الاتفاق على شروط إقامة المباراة الودية في برشلونة، قبل أن يقع الاختيار على الأهلي المصري.

  • FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    ما هي بطولة جوان جامبر؟

    كل من يعشق نادي برشلونة، لابد وأن يكون على علم بهذه الودية ذات الطابع التاريخي، التي يستهل بها البلوجرانا، استعداده في كل موسم رياضي جديد، والمسماة باسم السويسري جوان جامبر، مؤسس النادي.

    وعلى مدار ثلاثين عامًا، ظلت البطولة الودية تجمع بين أربع فرق، بين 1966 و1996، قبل أن يتم تقليصها إلى فريقين منذ 1997 وحتى الآن، فيما نجح برشلونة في الفوز بالكأس 47 مرة، كان آخرها في العام الماضي، حينما فاز البلوجرانا على كومو بنتيجة (5-0)، وفاز فيرمين لوبيز وقتها بجائزة رجل المباراة.

    بطولة ودية عرفت مشاركة العديد من الأندية، من داخل وخارج أوروبا، فيما كان كولن الألماني، الأكثر فوزًا بالكأس بعد برشلونة، برصيد لقبين، فيما فاز بالكأس أيضًا، أندية على شاكلة سامبدوريا ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ وإنترناسيونال البرازيلي وبورتو وموناكو وفالنسيا، فيما كان أويبشت المجري أول فريق - غير برشلونة - يفوز بالكأس، في عام 1970، حينما كانت البطولة تقام بالنظام الرباعي، وحقق العملاق الكتالوني وقتها المركز الثالث.

    الجديد في الأمر، أن الأهلي سيكون أول فريق من خارج أوروبا والأمريكتين، يخوض مواجهة جوان جامبر أمام برشلونة، فيما يتوقع أن تتمتع المباراة بمتابعة كبيرة، في ظل الشعبية الجارفة للفريقين.

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  • Barcelona AhlyGettyImage

    الأهلي ضد برشلونة

    ولن تكون هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين برشلونة والأهلي، حيث سبق وأن التقى الفريقان على ملعب القاهرة الدولي، في إبريل 2007، حيث كان العملاق المصري يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه.

    وأمام أنظار 67 ألف متفرج، تمكن برشلونة من تحقيق انتصار كبير على الأهلي، برباعية نظيفة عن طريق سافيولا وبويان وصامويل إيتو (هدفين).

    لعل تلك هي المواجهة الأشهر، إلا أن الفريقين التقيا في مواجهتين أيضًا، الأولى في عام 1961، وفاز برشلونة بنتيجة (6-1)، وفي 2009، على ملعب ويمبلي، وفاز برشلونة برباعية بويان كركيتش وجوزيه رويدا وجيفرين وبيدرو رودريجيز، مقابل هدف للأهلي سجله هاني العجيزي.

  • mbappe arbeloaGetty Images

    أربيلوا "مدرب الطوارئ" الذي لم ينجح في إنقاذ موسم الريال

    وقررت إدارة ريال مدريد، تعيين ألفارو أربيلوا بشكل طارئ، كمدير فني للفريق الأول، في يناير الماضي، بعد رحيل تشابي ألونسو.

    ورغم أن كتيبة الميرينجي، حققت 18 فوزًا من أصل 28 مباراة تحت قيادته، إلا أن ذلك لم يشفع في خروج رفاق مبابي وفينيسيوس بـ"صفر ألقاب"، في موسم 2025-2026، حيث توقفت رحلة ريال مدريد عند الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خروجه أمام بايرن ميونخ، كما خسر أمام برشلونة، في قمة الجولة الـ35، والتي شهدت احتفال البلوجرانا بعدها بالتتويج بالدوري الإسباني، قبل ثلاث جولات من النهاية.

    وقرر أربيلوا الرحيل عن منصبه في نهاية الموسم، ليقرر ريال مدريد، إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق الأول، من أجل استعادة الألقاب، في 2026-2027.