مفاجأة في ودية جامبر .. أربيلوا وراء اختيار الأهلي لمواجهة برشلونة!

استقرت إدارة نادي برشلونة، على اختيار الأهلي المصري من أجل خوض مباراة ودية بين الفريقين، على بطولة كأس جوان جامبر، في 19 أغسطس، ضمن إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

مواجهة ذات طابع خاص، تحدثت عنها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، خاصة مع انتقال حمزة عبد الكريم، موهبة الأهلي، إلى صفوف الشباب بنادي برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية.

ولكن، هناك كواليس وراء اختيار الأهلي لملاقاة برشلونة، علمًا بأن العملاق القاهري لم يكن المرشح الأول للمشاركة في ودية جوان جامبر.