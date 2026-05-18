يوفنتوس خارج دوري الأبطال؟.. الفشل الأكبر منذ 15 عامًا يهدد الجميع في تورينو

من البديهي إذن، في حال استمر يوفنتوس بالفعل خارج دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أن يعود كل شيء ليصبح محل نقاش.
الإدارة الحالية هي الأكثر عُرضة للخطر، وتحديداً داميان كومولي. فالفرنسي، الذي وصل الصيف الماضي ليحل محل كريستيانو جيونتولي، قد يدفع ثمن فترة انتقالات لم تكن على مستوى التطلعات، على الرغم من تعيينه مؤخرًا في منصب المدير التنفيذي.
في المقابل، من المؤكد أن جورجيو كيليني سيبقى في منصبه، خاصة بعد أن حصل في الأشهر الأخيرة على سلطة أكبر في اتخاذ القرارات على المستوى الرياضي. بينما قد تتغير بعض الأمور أيضًا في سوق الانتقالات.
يبدو أن تجديد عقد فلاهوفيتش يبتعد شيئاً فشيئاً، حتى وإن كان بأرقام أقل بكثير من الحالية، كما يواجه حلم التعاقد مع برناردو سيلفا خطر التلاشي نهائيًا، في حين أن أليسون قد ينضم للفريق حتى بدون التأهل لدوري الأبطال. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من لاعبي التشكيلة الحالية خطر العرض في سوق الانتقالات: بدءًا من بريمر وكامبياسو. النقطة الثابتة الوحيدة، حتى يومنا هذا، تظل كينان يلدز، على الرغم من أن اللاعب التركي قد خيب الآمال في مبارياته الأخيرة، ربما متأثراً بمشكلة الركبة التي يعاني منها منذ فترة.
أخيرًا، هناك ملف سباليتي. المدرب جدد عقده للتو حتى عام 2028، وبالتالي وفقًا لرؤية الإدارة، سيكون هو مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل بغض النظر عن المركز النهائي للفريق.
لكن بعد الخسارة أمام فيورنتينا، أعلن المدرب نفسه عن اجتماع مرتقب مع ملاك النادي قائلاً: "نعم، سأتحدث مع إلكان خلال الأسبوع... نحن نتحدث كثيرًا، وسأتحدث معه لأنني بحاجة إلى تقديم عملي، وتقديم شيء أفضل مما قمت به حتى الآن...".