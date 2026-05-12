ودع نجوم بنفيكا وأجل فكرة تجديد عقده.. هل اقترب جوزيه مورينيو من ريال مدريد؟!

استغل مورينيو لقائه مع وسائل الإعلام للدفاع عن لاعبيه والتأمل في الفترة التي قضاها مع الفريق. وقال: "إنها مجموعة استمتعت كثيرًا بصحبتها، مجموعة كنت أذهب للتدريب معها وأنا سعيد بوجودي معها. كنت أغادر التدريب دائمًا سعيدًا لأنني عملت معهم. إنها مجموعة رائعة من الرجال".

علاوة على ذلك، أبدى المدرب موقفاً متحدياً عندما سُئل عن سبب رفضه توضيح الأمور بشأن الشائعات المستمرة حول انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال: "بالطبع، الأمر متروك لي لإعطاء هذا الجواب. هل رأيتموني يوماً أخفي قراراتي ومسؤولياتي؟ الآن، لا أحد يستطيع إجباري على اتخاذ قرار، ناهيك عن الإعلان عن القرارات، لأنني أنا من يقرر متى، في ذهني، منذ أن بدأت الأحاديث حول الاحتمالات، لم أرَ سوى شيء واحد: العمل وبذل قصارى جهدي، ولن أتوقف حتى مباراة إستوريل. هذا هو الاحترام الذي يستحقه بنفيكا، وهذا هو الاحترام الذي تستحقه مهنتي، ولا ينبغي لأحد أن يمس ذلك. ما لم يفعل ذلك أحد الأغبياء، ولكن من منطلق كرامتي المهنية، وصدق، واحترامي لنادٍ مثل بنفيكا، لا ينبغي لأحد أن يمس ذلك. لذلك، لدي الحق في البقاء منعزلاً.

"ما زلت أقول إنني لم أتحدث إلى أي شخص من نادٍ آخر؛ الآن هناك حديث عن ريال مدريد، لكن يمكن أن يكون أي نادٍ آخر. لم أتحدث إلى أي شخص من أي نادٍ. لكن منذ اللحظة التي دخلنا فيها هذه المرحلة النهائية من الموسم، أعتقد أنه لم يكن هناك أي معنى على الإطلاق لفعل أي شيء سوى التركيز على عملي. ابتداءً من يوم الأحد، ستتاح لي تلك الفرصة."

وأضاف مورينيو عندما سُئل عن تعليقاته بشأن الفريق: "عندما تقول إن ذلك بدا وكأنه وداع، فإنه لا يبدو وداعًا على الإطلاق. إنه يبدو كاحترامي لهم ويبدو كدفاع استباقي، لأن كرة القدم بها مثل هذه الأمور، وكرة القدم تكون ناكرة للجميل في كثير من الأحيان، ويبدو لي أن انتقادهم اليوم أمر غير عادل... عندما انتقدتهم بعد مباراة كاسا بيا، كان ذلك نابعاً من قلبي، من روحي، وتعرضت لانتقادات شديدة بسبب ذلك، لكن هذه هي طبيعتي، طبيعتي هي أن أحاول دائماً أن أكون عادلاً مع لاعبي فريقي.

"واليوم، اليوم الذي يُعتقد فيه أن بنفيكا لن يحتل المركز الثاني، هو اليوم الذي يجب أن أتدخل فيه وأدافع عنهم لأنني أعتقد أنهم يستحقون ذلك. وسأتوقف هنا لأنني لا أريد أن أبدأ الموسم المقبل وأنا معاقب. لقد قررت أن أتوقف هنا. لم يتبق سوى مباراة واحدة، ولم يتبق سوى ثمانية أيام، وعادةً ما تكون الإيقافات لمدة 20 يوماً، أو 30 يوماً، أو 40 يوماً، أو خمس مباريات، أو أربع مباريات، لا أعرف ماذا."