وداعًا جوارديولا: أمل "مهدد" لمرموش في بداية جديدة .. إيمري ضرب عصفورين بحجر ولا مجال لخطأ ستونز!

وداع يستحق أن تترقرق عيناك بالدموع، وأنت تشاهده، بيب جوارديولا يخوض معركته الأخيرة مع مانشستر سيتي، والجنديّان بيرناردو سيلفا وجون ستونز، يغادران الملعب بممر شرفي.

لحظات عاطفية، ستزيح معها جانبًا، خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بنتيجة (1-2)، من قلب ملعب الاتحاد، في مباراة الجولة الثامنة والثلاثين، والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ختام حزين لمسيرة "أسطورية" لبيب جوارديولا، أثبت فيها بأنه سيتعب من يأتي من بعده، إلا أن حظه أنه واجه كتيبة أوناي إيمري، الفائزين مؤخرًا بلقب الدوري الأوروبي.

وتقدم أنطوان سيمينو لمانشستر سيتي في الدقيقة 23، بينما رد أستون فيلا بثنائية أولي واتكينز في الدقيقتين 47 و61.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم، في وصافة ترتيب البريمييرليج، برصيد 78 نقطة، ليأتي خلف آرسنال، بطل الدوري بـ85 نقطة، بينما جاء أستون فيلا، في المركز الرابع بـ65 نقطة.

لنستعرض معًا أبرز النقاط حول مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، التي قرر فيها جوارديولا أن يريح بها الثنائي إرلينج هالاند وعمر مرموش..