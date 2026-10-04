يعبث الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالتجهيزات الخاصة بـ"وداعية" القائد ليونيل ميسي، إذ لا يبلي الخصم "منتخب بنين" الاهتمام اللازم، لخروج المباراة بصورة تليق بالبرغوث.
وداعية ميسي "مهددة" .. الاستياء يسيطر على منتخب بنين وسط معاناته في الأرجنتين بعد ساعات من فوضى بوركينا فاسو
ما القصة؟
من المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني وديًا بنظيره البنيني، في السابع من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية صباحًا، بتوقيت مكة المكرمة.
هذه المباراة معروفة بـ"وداعية" ليونيل ميسي، حيث قرر الاتحاد الأرجنتيني تكريم قائده بطريقة خاصة، بعدما أعلن اعتزاله بشكل رسمي بعد نهاية كأس العالم 2026.
لكن يبدو أن خروج المباراة بصورة تليق بليو مهدد بشكل كبير، في ظل التحديثات القادمة من العاصمة بوينس آيرس..
معاناة منتخب بنين
الصحفي رومان مولينا كشف عما يعانيه المنتخب البنيني حاليًا في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، على إثر سوء التنظيم من قبل الاتحاد الأرجنتيني.
وأوضح مولينا أن بعثة المنتخب الأفريقي عانت للوصول للأرجنتين، على إثر "الرحلات التجارية"، حيث استغرق 25 ساعة إلى بوينس آيرس، لدرجة شعر معها بعض أفراد البعثة بحالات دوار وفقدان مؤقت للوعي.
بخلاف ذلك، بعد الوصول لمقر الإقامة في بوينس آيرس، لم تتسلم بعثة بنين كامل معداتها بعد، ما يعطل استعداداتها للمباراة.
حتى فندق الإقامة نفسه متواضع للغاية، فـ"الساونا" لا تعمل، لا توجد مياة ساخنة في أحد الطوابق.
المعاناة وصلت كذلك لصالح الألعاب الرياضية، حيث تؤكد "Mega Sports Media" أنها لا تضم سوى جهازين للمشي ودراجتين.
خلاف على الإيرادات
لم يتوقف الاستياء في بنين عند هذا الحد، بل وصل لإيرادات المباراة كذلك..
بحسب مولينا فإن الغضب البنيني يشمل استحواذ الاتحاد الأرجنتيني على كامل إيرادات مباراة "وداعية ميسي"، فيما لن يحصل المنتخب الأفريقي على أي شيء منها.
بوركينا فاسو سبقت بنين
ما يعانيه المنتخب البنيني حاليًا تجنبه نجوم المنتخب الأول لبوركينا فاسو..
الأرجنتين أصرت على "رحلات تجارية" كذلك لنقل بعثة بوركينا فاسو إلى بوينس آيرس، لخوض مباراة ودية، وهو ما رفضه نجوم المنتخب الأول البوركيني، بجانب إصرارهم على الحصول على جزء من إيرادات المباراة كمكافأة.
أمام هذا الموقف، خاض التانجو فجر اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، مواجهة أمام منتخب بوركينا فاسو تحت 23 عامًا، حققوا خلالها الفوز بسباعية نظيفة.
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