وداعية ميسي مع الأرجنتين تضربها الفوضى .. والسبب بوركينا فاسو!

كما أصدر الاتحاد البوركيني لكرة القدم (FBF) بياناً رسمياً أكّد فيه الخلل اللوجستي الذي أثار تردداً كبيراً داخل صفوف المنتخب.
وفي معرض تفصيله لإلغاء الرحلة المستأجرة والجهود المعقّدة لنقل الفريق جواً من المغرب، أكّد الاتحاد البوركيني: "يودّ الاتحاد البوركيني لكرة القدم إحاطة الرأي العام الوطني وجماهير "الفحول" وشركائه علماً بالوضع الذي يواجهه حالياً الوفد البوركيني في المغرب، في إطار الرحلة إلى بوينس آيرس من أجل المباراة الودية الدولية بين الأرجنتين وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش".
ثم فصّل الاتحاد في السبب الجذري للتأخير المطوّل قائلاً: "تعطّل سفر المنتخب الوطني الأول بعد أن ألغت الشركة المستأجرة، دون إشعار مسبق، الرحلة التي كانت مقررة في الأصل يوم 30 سبتمبر. وأجبر هذا الإلغاء على إعادة تنظيم جدول سفر الوفد".
وفي حديثه عن مساعيه الحثيثة إلى جانب السلطات الحكومية لحلّ الأزمة، أضاف الاتحاد: "منذ وقوع الحادثة، تحرّكت وزارة الرياضة والاتحاد والسفارة لإيجاد حلّ، في أسرع وقت ممكن، يتيح للوفد مواصلة رحلته إلى بوينس آيرس. وقد جرى استكشاف عدة خيارات لإعادة جدولة المغادرة، لكن بعض القيود، لا سيما تلك المرتبطة بمدة السفر، أثارت تحفظاً لدى اللاعبين".