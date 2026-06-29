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وداعاً أوروبا.. ليفاندوفسكي يدير ظهره للدوري الإيطالي ويختار وجهته الجديدة في أمريكا

انتقالات
الدوري الأمريكي
روبرت ليفاندوفسكي
شيكاغو فاير

يتبقى فقط الإعلان الرسمي..

بات في حكم المؤكد انتقال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف نادي شيكاغو فاير المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)، ليطوي بذلك صفحة مسيرته الحافلة في أوروبا فور انقضاء عقده مع ناديه الحالي برشلونة في 30 يونيو الجاري.

ووفقاً لما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، لم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة؛ حيث من المنتظر أن يوقع "ليفا" عقود انضمامه لفريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار رومانو إلى أن الزيارة السرية التي قام بها المهاجم البولندي لمدينة شيكاغو وتفقده لمرافق النادي قبل أسبوعين، لعبت الدور الحاسم في إقناعه بخوض هذه التجربة.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    ليفا يهبط في الدوري الأمريكي

    بعد مفاوضات طويلة ومساعٍ حثيثة، نجح مسؤولو شيكاغو فاير أخيراً في إقناع مهاجم وارسو البالغ من العمر 37 عاماً بالانتقال للعب عبر المحيط الأطلسي.

    وتشير التقارير إلى توقيعه لعقد مدته عامان، مع خيار التمديد لعام ثالث، وبأرقام مالية ضخمة؛ حيث من المتوقع أن يتراوح راتبه بين 15 إلى 18 مليون يورو سنوياً.

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  • لا وجود للدوري الإيطالي

    إذن، لن تكون إيطاليا الوجهة القادمة في مسيرة ليفاندوفسكي، الذي قرر -بعد أن فرض هيمنته في بلاده، وفي البوندسليجا، والليجا- مغادرة القارة العجوز والبحث عن دوافع وتحديات جديدة في الولايات المتحدة.

    إنه "خيار حياة" بالنسبة للهداف البولندي، الذي ارتبط اسمه في الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى ميلان -الذي اختار لاحقاً تغيير بوصلته نحو مسار مختلف بالتعاقد مع جونزالو راموس- وإلى يوفنتوس، الذي تراجع على الأرجح بسبب التكاليف الباهظة المرتبطة بصفقة لاعب سيكمل عامه الـ38 في 21 أغسطس القادم.

  • Chicago Fire FC v Orlando City SC - Eastern Conference Wild CardGetty Images Sport

    شيكاغو فاير: أي فريق سينتظر ليفاندوفسكي؟

    يحتل شيكاغو فاير المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، ويحلم الفريق، مع هذه الإضافة المرموقة المتمثلة في روبرت ليفاندوفسكي، بالعودة لمعانقة لقب الدوري الأمريكي بعد 28 عاماً من التتويج الوحيد له بالبطولة.

    تحت قيادة المدرب السابق للمنتخب الأمريكي، جريج بيرهالتر، يضم شيكاغو فاير بين صفوفه الهداف الحالي للدوري الأمريكي، البلجيكي هوجو كويبرز، صاحب الـ13 هدفاً في 11 مباراة.

    وسيكون كويبرز هو شريك ليفاندوفسكي في خط الهجوم ضمن خطة 4-4-2 التي يعتمد عليها بيرهالتر عادةً، والذي يمكنه أيضاً الاعتماد في مركز الجناح الأيسر على نجم الفريق الآخر، لاعب ليل السابق جوناثان بامبا.

  • متى يخوض ليفاندوفسكي مباراته الأولى؟

    قد يسجل ليفاندوفسكي ظهوره الأول على أرض الملعب في 17 يوليو القادم، عندما يعود شيكاغو فاير للعب على ملعب "سولدر فيلد" لمواجهة فريق فانكوفر وايتكابس.

الدوري الأمريكي
شيكاغو فاير crest
شيكاغو فاير
شيكاغو فاير
فانكوفر وايت كابس crest
فانكوفر وايت كابس
فانكوفر ويتكابس