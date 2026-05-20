اسكتلندا | وحش لوخ نيس الأسطوري يجلب الملايين للدولة .. ومنتخب يذهب إلى كأس العالم بنسخته الخاصة من ميسي!

بطبيعتنا البشرية التي تتمتع بقدر هائل من الفضول، فنحن ننجذب دائمًا إلى كل ما هو غامض ومجهول، خاصة لو كان يُطلق عليه لقب "وحش" أو "شبح" أو أي شيء من هذا القبيل.

وبالحديث عن اسكتلندا، كان لابد لنا التطرق إلى وحش لوخ نيس، الأسطورة الأشهر في تاريخ البلاد، وهو مخلوق بحري ضخم، اعتقد البعض أنه يسكن البحيرة التي تحمل نفس الاسم.

الأسطورة تقول إن الوحش يسكن البحيرة منذ سنوات طويلة للغاية، والمنحوتات الحجرية لشعب "البيكتس"، صورت وحشًا غامضًا بزعانف، مما أدى إلى منح القصة اكثير من المصداقية.

هناك صوت في ذهنك يخبرك الآن أن كل ذلك مجرد أكاذيب غير صحيحة لا يمكن التعامل معها بجدية، ولكن التقارير أفادت ظهور وثيقة من سيرة ذاتية للقديس كولومبا، من القرن السابع الميلادي، بأن هذا الوحش قد ظهر في 565 وهاجم الكثير من السباحين، قبل يتدخل كولومبا لإنقاذ الموقف وفقًا لروايته.

الأقاويل استمرت وانتشرت بشكل هائل في 1933، وظهرت العديد من المشاهدات، كان أشهرها لزوجين قالا عنه"وحش ظهر بوضوح من الماء واختفى فجأة"، لتقوم بعدها صحيفة "ديلي ميل" بتكليف الصياد مارامادوك ويذريل، بمهمة للعثور على هذا الوحش الأسطوري، وقيل إنه عثر على آثار أقدام لحيوان قوي وعملاق، وتبين في النهاية إنها من صناعة بشرية عن طريق حامل مظلات أو منفضة سجائر ترتكز على ساق فرس نهر محنطة، ليتم تكذيب رواية الصياد.

وفي 1934 ظنت البشرية أنها عثرت أخيرًا على وحش لوخ نيس، وأنه تم تصويره بطريقة لا تدع أي مجال للشك، عندما التقط الطبيب الإنجليزي روبرت كينيث صورة له، وعرفت وقتها بأيقونة "صورة الجراح"، والتي أظهرت الوحش ذو الرقبة الطويلة، مما تسبب في ضجة هائلة بكل أنحاء العالم.

هل تحمست وشعرت بأن الوحش كان حقيقيًا؟ إذن عليك معرفة أنه في 1994 تبين في النهاية أن صورة الجراح كانت مجرد خدعة من الصياد ويذريل للانتقام من تكذيبه، وأن الشيء الذي تم تصويره كان عبارة عن رأس مصنوع من البلاستيك والخشب، تم تثبيته على غواصة غير حقيقية.

ورغم عدم وجود أي أدلة قاطعة على الأمر، سوى العثور على وجود أعداد هائلة من ثعابين البحر في البحيرة، مما يجعلنا نعتقد أن الوحش هو مجرد ثعبان كبير، عليك معرفة أنه وفقًا لموقع "Britannica" فإن أسطورة لوخ نيس تجلب لاسكتلندا 80 مليون دولار سنويًا بسبب الزيارات السياحية للمنطقة!



