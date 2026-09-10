قدّم رافينيا أداءً رائعًا في افتتاح مشوار برشلونة بدوري أبطال أوروبا، مسجلًا هدفين وهو يلعب في مركز رأس الحربة بشكل اضطراري.

وأشاد البرازيلي بأداء الفريق ودعم لامين يامال، بينما رفض بحزم الحديث عن استبعاده من القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية.