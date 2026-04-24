AFP
بعد إعلان انتهاء موسمه ..توجيه أصابع الاتهام إلى وجبة "ماكدونالدز" المتأخرة في إصابة يامال!
إصابة في أوتار الركبة تصيب النجم الصاعد
تعرض موسم يامال لخطر حقيقي خلال فوز برشلونة الصعب 1-0 على سيلتا فيجو في كامب نو. وبعد أن نجح في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 40 ليضمن الفوز، أمسك المراهق على الفور بعضلة فخذه اليسرى وطلب المساعدة الطبية. واضطر اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، الذي سجل 16 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم، إلى الخروج من الملعب وهو يعرج ليحل محله روني باردغجي.
انتقادات لاذعة في أعقاب الإصابة
بينما كان عالم كرة القدم يتفاعل مع الخبر بقلق، شنّ خوان فورلانيش من قناة "دي سبورتس" هجوماً مفاجئاً على احترافية اللاعب. وربط المذيع الإصابة بصورة نشرها يامال مؤخراً يظهر فيها وهو يتناول وجبة من "ماكدونالدز" على متن طائرة خاصة.
وشكك فورلانيش في خيارات نمط حياة اللاعب وعاداته في التعافي، وقال لـ Futbol Total: "من غير المعقول أن يصاب لامين يامال اليوم أثناء تنفيذ ركلة جزاء. ودعونا نضع جانباً السخرية أو الفكاهة، فهذا أمر حقيقي تماماً: لقد أصيب أثناء تنفيذ ركلة جزاء".
وأكمل: "لاعب كرة قدم كان قبل أقل من 48 ساعة يأكل الوجبات السريعة على سبيل المزاح أثناء وصوله في الساعات الأولى من الصباح على متن طائرة خاصة، قبل 48 ساعة من المباراة. أعتقد أن كل هذا ليس مصادفة، وأنه ليس شيئًا ينتهي بكونه عرضيًا وينتهي بكونه نتاج سوء الحظ أو الحظ السيئ".
وختم: "الأمر يتعلق بعواقب عدم التمتع بصحة جيدة، وعدم الراحة الكافية، وعدم الاعتناء بالنفس، والمخاطرة، مما أدى إلى ما حدث. هذه ليست صورة مسروقة؛ فقد تفاخر هو نفسه بهذه الأمور."
آخر مستجدات برشلونة بشأن إصابة يامال
أكد نادي برشلونة رسمياً أن المهاجم لن يشارك في أي مباريات أخرى خلال الموسم المحلي الحالي، وذلك بعد إجراء فحوصات طبية شاملة. وأعلن النادي أن اللاعب الشاب يعاني من تمزق عضلي خطير، مما يستلزم برنامجاً علاجياً متخصصاً لضمان قدرته على تمثيل إسبانيا هذا الصيف.
وفي تحديث عن حالة يامال، قال برشلونة في بيان نُشر على موقعه الرسمي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي: "أكدت الفحوصات التي أُجريت أن لاعب الفريق الأول لامين يامال يعاني من إصابة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى (عضلة الفخذ الثنائية الرأس). وسيتبع اللاعب خطة علاجية تحفظية. سيغيب لامين يامال عن بقية الموسم، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم".
أحلام كأس العالم معلقة
يعد توقيت الإصابة كارثياً لكل من النادي والمنتخب الوطني، مع اقتراب انطلاق كأس العالم في أقل من 50 يوماً. ويتصدر برشلونة حالياً ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط، لكن غياب يامال عن مباراة «الكلاسيكو» الشهر المقبل يضع الضغط على بقية لاعبي فريق هانسي فليك. سيركز الطاقم الطبي الآن بشكل حصري على خطة علاجية متحفظة لضمان مشاركة بطل إسبانيا في يورو 2024 في المباراة الافتتاحية للبطولة.