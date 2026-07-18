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Fanatics Fest NYC 2026Getty Images Entertainment

وأخيرًا .. ميسي يعلق على صورته الشهيرة مع "الرضيع" يامال

إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
ليونيل ميسي

ميسي يتحدث قبل مواجهة يامال

  • OMR Festival 2026 - Day TwoGetty Images Entertainment

    "أحد أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم بالفعل"

    وعند سؤاله من قبل توم برادي، أسطورة كرة القدم الأمريكية، عن مواجهة لامين يامال في مباراة حاسمة على اللقب، أعرب ليونيل ميسي بوضوح عن إعجابه باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا — قبل أن يذكر بلطف بأن الأرجنتين لن تتنحى جانبًا.

    وقال ميسي خلال فعالية كأس العالم التي نظمتها الفيفا و«فاناتيكس»: «إنه بالفعل أحد أبرز لاعبي كرة القدم العالمية في سن التاسعة عشرة. أمامه مسيرة كروية طويلة، ولديه فرصة عظيمة لتحقيق إنجاز تاريخي. أتمنى له دائمًا كل التوفيق وأريد له الأفضل. سنحاول تقديم مباراة رائعة ومنعه من إظهار أفضل مستوياته، على الرغم من أن ذلك صعب للغاية. إسبانيا لا تقتصر على لامين وحده. لديهم لاعبون رائعون ويلعبون بشكل ممتاز، لكننا نملك أسلحتنا أيضًا".

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  • "بداية أسطورتين"

    التُقطت تلك الصورة الشهيرة في عام 2007، عندما كان يامال لا يزال في الشهور الأولى من عمره، وكان ميسي يخطو خطواته الأولى في برشلونة. وعادت الصورة إلى الظهور في عام 2024، عندما وصفها والد يامال بأنها «بداية أسطورتين».



    والآن، يسعى أحدهما إلى اختتام مسيرته في كأس العالم بفوزه بلقب ثانٍ على التوالي. أما الآخر، فلديه الفرصة لانتزاع اللقب منه وإكمال واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم كرة القدم، التي تكتمل بها الدائرة بشكل غير متوقع.


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    مساران مختلفان إلى المباراة النهائية

    من الناحية الإحصائية، كانت هذه البطولة من نصيب ميسي. فقد سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة في سبع مباريات، ليرتفع إجمالي رصيده في كأس العالم طوال مسيرته إلى 21 هدفاً و12 تمريرة حاسمة في 33 مباراة.

    أما مشاركة يامال الأولى في كأس العالم فكانت أقل بروزًا، حيث سجل هدفًا واحدًا دون أي تمريرات حاسمة في سبع مباريات. ومع ذلك، فإن تأثيره تجاوز تلك الأرقام. فقد حصل على ركلة الجزاء التي افتتحت فوز إسبانيا على فرنسا في نصف النهائي، كما استقطب باستمرار اهتمامًا دفاعيًا من شأنه أن يخلق فرصًا لجميع زملائه من حوله.


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    ماذا بعد؟

    يوم الأحد، سيحاول ميسي إفساد أهم يوم في حياة نجم المنتخب الإسباني. وتسعى الأرجنتين إلى الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، في حين تتاح ليامال الفرصة لقيادة إسبانيا إلى أول لقب لها منذ عام 2010 — بعد ما يقرب من 19 عامًا من أول لقاء بين الاثنين.

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