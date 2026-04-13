واين روني يتوقع نتيجة مباراة القمة الضخمة بين مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لحسم صراع اللقب
تحولات زخم سباق اللقب
تلقّت مساعي آرسنال لإحراز أول لقب دوري منذ عام 2004 ضربة قوية عقب خسارته على أرضه 2-1 أمام بورنموث، لتكون هزيمته الثالثة في أربع مباريات. وأتاحت هذه الكبوة لسيتي تقليص الفارق إلى ست نقاط بعد فوزه السريري 3-0 على تشيلسي يوم الأحد. ومع امتلاكه مباراة مؤجلة ومواجهة على أرضه أمام المتصدر الأحد المقبل، يبدو أن سيتي بات يمسك بزمام سباق اللقب بقوة بينما يسعى لتجاوز فريق شمال لندن.
روني يسجل هدف الفوز
يرى أسطورة يونايتد روني أن المواجهة المقبلة تمثل اللحظة الحاسمة للموسم، مرجحًا أن يتفوق سيتي على منافسيه في لقاء متقارب. وأشار اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا إلى أن الضغط المتزايد في الأمتار الأخيرة بدأ يترك أثره على تشكيلة ميكيل أرتيتا قليلة الخبرة.
وقال روني في بودكاست بي بي سي: "إنها مباراة مهمة، وإذا فاز سيتي فسأجعله المرشح الأوفر حظًا للفوز بالدوري، وإذا فاز أرسنال فسيكون اللقب في متناول يده. ربما تكون هذه المباراة هي التي تحسم اللقب. أعتقد أن مان سيتي سيفوز 1-0. حتى لو حدث ذلك فلن يكون الأمر قد انتهى، لكنه يمنح سيتي أفضلية طفيفة".
وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بضغط محاولة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. نعرف مدى أهمية الخبرة في هذه المرحلة من الموسم، ولديهم عدد لا بأس به من اللاعبين الذين لم يسبق لهم الفوز بالألقاب، لذا يتراكم هذا الضغط. تتعرض لنتيجتين سيئتين فتبدأ بالبحث عن إجابات، والآن هم يكافحون للخروج من ذلك. ما زلت أعتقد أن أرسنال لديه فرصة كبيرة للفوز بالدوري، لكنهم بدأوا يُظهرون علامات على أنهم يتصدعون قليلًا، ومان سيتي يعرف كيف يفوز بألقاب الدوري".
شكوك حول أرسنال
أجرى غاري لينيكر أيضاً تغييراً كبيراً في اختياره لمرشح اللقب، مشيراً إلى الزخم المتفوق لسيتي وتراجع آرسنال المفاجئ في الصلابة الدفاعية. وأعرب الهداف الأسطوري عن مخاوف عميقة بشأن فقدان «الغانرز» لمستواهم مؤخراً خلال فترة بدا فيها سيتي «رائعاً بشكل مطلق» على أرض الملعب.
وفي حديثه عن تحوّل الزخم في بودكاست «ذا رِست إز فوتبول» ، قال لينيكر: «لم يكن لديهم شيء أمام بورنموث، لا إبداع على الإطلاق. لم يبدُ وكأن لديهم أي ثقة إطلاقاً. ولم يكونوا جيدين حتى دفاعياً، وقد كانوا تقريباً قادرين على ضمان ذلك هذا الموسم. كانت تلك المرة الأولى التي شعرت فيها أنهم قد لا يفوزون باللقب، خصوصاً بعد أداء مان سيتي أمام تشيلسي في الشوط الثاني حين اعتقدت أنهم كانوا رائعين بشكل مطلق.
«فكرت في نفسي، ولأول مرة أنا في الواقع لست متأكداً من أن آرسنال سيفعلها. كنت مقتنعاً منذ أشهر لكنني لست متأكداً الآن. مباراة الأسبوع المقبل ضخمة، أليس كذلك؟ لقد كنت أخبر كل من أعرفه أن آرسنال سيكون بخير وأنهم لن ينهاروا تحت الضغط. لكنهم يتعثرون، فقدوا مستواهم في الوقت الحالي ونعرف مدى أهمية الزخم. وكل الزخم الآن مع مان سيتي.
«من الصعب جداً التنبؤ الآن، لكن إذا قلتَ إن عليك أن تضع حياتك على المحك، وهو ما سأكره أن أضطر لفعله في هذه الظروف، فربما سأختار الآن سيتي لأنني أعتقد أنهم سيفوزون الأسبوع المقبل».
تحديد المواجهة الحاسمة في الاتحاد
الأحد المقبل، سيستضيف ملعب الاتحاد مواجهة قد تُحدد بشكل محتمل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. يتعين على آرسنال استعادة إبداعه بعد عرض باهت وخالٍ من الفاعلية أمام بورنموث للإبقاء على آماله المتلاشیة في اللقب، لكن التاريخ يشير إلى أن مهمة شاقة تنتظره. فعند خوضهم مبارياتهم العشر الأخيرة من مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يخسر سيتي سوى مباراة واحدة من آخر 43 مباراة، محققًا 32 فوزًا، ليحافظ على سجل لا يلين خلال الأمتار الأخيرة من الموسم.