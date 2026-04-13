يرى أسطورة يونايتد روني أن المواجهة المقبلة تمثل اللحظة الحاسمة للموسم، مرجحًا أن يتفوق سيتي على منافسيه في لقاء متقارب. وأشار اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا إلى أن الضغط المتزايد في الأمتار الأخيرة بدأ يترك أثره على تشكيلة ميكيل أرتيتا قليلة الخبرة.

وقال روني في بودكاست بي بي سي: "إنها مباراة مهمة، وإذا فاز سيتي فسأجعله المرشح الأوفر حظًا للفوز بالدوري، وإذا فاز أرسنال فسيكون اللقب في متناول يده. ربما تكون هذه المباراة هي التي تحسم اللقب. أعتقد أن مان سيتي سيفوز 1-0. حتى لو حدث ذلك فلن يكون الأمر قد انتهى، لكنه يمنح سيتي أفضلية طفيفة".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بضغط محاولة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. نعرف مدى أهمية الخبرة في هذه المرحلة من الموسم، ولديهم عدد لا بأس به من اللاعبين الذين لم يسبق لهم الفوز بالألقاب، لذا يتراكم هذا الضغط. تتعرض لنتيجتين سيئتين فتبدأ بالبحث عن إجابات، والآن هم يكافحون للخروج من ذلك. ما زلت أعتقد أن أرسنال لديه فرصة كبيرة للفوز بالدوري، لكنهم بدأوا يُظهرون علامات على أنهم يتصدعون قليلًا، ومان سيتي يعرف كيف يفوز بألقاب الدوري".