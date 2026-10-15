AFP
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"حدث في وقت اعتزال ميسي" .. روني يهاجم رونالدو: تصرفه مع البرتغال تجاوز كل ما رأيته في حياتي!
الأسطورة الإنجليزية ينتقد التمرد الدولي
وانتقد مهاجم إنجلترا السابق بشدة قرار زميله القديم بمغادرة معسكر المنتخب البرتغالي، على إثر خلاف حاد بشأن الدقائق التي يحصل عليها. وقد اشتعل ذلك الخلاف بعدما بقي المهاجم صاحب الـ41 عامًا، على مقاعد البدلاء، دون المشاركة في كامل مباراة النرويج، التي شهدت فوز البحارة، في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، بنتيجة (2-1)، رغم إحمائه لمدة 30 دقيقة. وقبل مواجهة الدنمارك، رحل عن المعسكر وأصدر بيانًا اتهم فيه مدربه بأنه "أخلّ بوعده"، مقارنًا نفسه ببيليه ودييجو مارادونا.
- Getty Images Sport
بيان علني يثير الغضب تجاه رونالدو
ورغم عجائب القدر بأن المدرب الذي انتقده رونالدو هو الذي قاده للألقاب مع النصر، وحتى أن كريستيانو هو من رشحه لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني بعد كأس العالم 2026، لكن قراره بإصدار بيان علني يعتذر فيه لزملائه مع مهاجمة مدربه بشكل صريح، اعتُبر على نطاق واسع إساءة لغرفة تغيير الملابس والاتحاد على حد سواء.
وفي انتقاده لنجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، خلال ظهوره في "The United Stand"، قال روني: "رأيي في رونالدو هو ببساطة: لماذا؟ لقد حدث ذلك في اليوم نفسه الذي اعتزل فيه (ليونيل) ميسي اللعب مع الأرجنتين، وأن يخرج هو من تشكيلة البرتغال بتلك الطريقة، ثم يصدر ذلك البيان. الأمر خاطئ من كل النواحي".
وأضاف "أن تقلل من قيمة مدربك وزملائك بالطريقة التي فعلها، كان أمرًا خاطئًا تمامًا. وأن تقلل من قيمة الاتحاد البرتغالي، كل ما يتعلق بالأمر كان خاطئًا. من الناحية الكروية، ومن منظور كونك زميلًا في الفريق ومدربًا، لم يكن مشهدًا سارًا.
هذا يحدث لكل لاعب. لابد أن تنهي مسيرتك الدولية، وللأسف هو لا يتعامل مع الأمر بشكل جيد. من المزعج أن ترى ذلك".
مطالب المؤتمر الصحفي تتجاوز الحدود
وعاش روني ورونالدو فترة زاهرة معًا تحت قيادة السير أليكس فيرجسون بين عامي 2004 و2009، حيث حصدا ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل الجناح البرتغالي إلى مدريد لثماني سنوات، ويغادر شريكه في الهجوم.
ورغم هذا التاريخ المشترك، فقد استشاط روني غضبًا بشكل خاص من الجزء الذي ورد في بيان رونالدو، وتضمّن ما كان يُفترض أن يقوله جيسوس خلال توضيح في مؤتمر صحفي مُتفق عليه مسبقًا.
وفي تعليقه على محاولة زميله السابق تحديد ما يقوله المدرب لوسائل الإعلام، أضاف روني: "لا يمكنك أن تخبر مدربًا بما يجب أن يقوله. هذا الأمر يتجاوز كل ما رأيته في حياتي".
- Getty Images Sport
تحقيق تأديبي
وبات مستقبل حامل الكرات الذهبية الخمس الآن معلقًا، بعد أن قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إيقافه مؤقتًا في 10 أكتوبر، في انتظار إجراء تحقيق تأديبي مستقل عاجل. وما دامت تلك الإجراءات مستمرة، فهو ممنوع من أي نشاط مع المنتخب الوطني قبل فترة التوقف الدولي خلال الشهر المقبل. ومع ذلك، حافظ جيسوس على سلطته مع إبقاء الباب مفتوحًا، مؤكدًا أن المهاجم أنه لا يزال جاهزًا للاختيار مستقبلًا.
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