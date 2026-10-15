ورغم عجائب القدر بأن المدرب الذي انتقده رونالدو هو الذي قاده للألقاب مع النصر، وحتى أن كريستيانو هو من رشحه لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني بعد كأس العالم 2026، لكن قراره بإصدار بيان علني يعتذر فيه لزملائه مع مهاجمة مدربه بشكل صريح، اعتُبر على نطاق واسع إساءة لغرفة تغيير الملابس والاتحاد على حد سواء.

وفي انتقاده لنجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، خلال ظهوره في "The United Stand"، قال روني: "رأيي في رونالدو هو ببساطة: لماذا؟ لقد حدث ذلك في اليوم نفسه الذي اعتزل فيه (ليونيل) ميسي اللعب مع الأرجنتين، وأن يخرج هو من تشكيلة البرتغال بتلك الطريقة، ثم يصدر ذلك البيان. الأمر خاطئ من كل النواحي".

وأضاف "أن تقلل من قيمة مدربك وزملائك بالطريقة التي فعلها، كان أمرًا خاطئًا تمامًا. وأن تقلل من قيمة الاتحاد البرتغالي، كل ما يتعلق بالأمر كان خاطئًا. من الناحية الكروية، ومن منظور كونك زميلًا في الفريق ومدربًا، لم يكن مشهدًا سارًا.

هذا يحدث لكل لاعب. لابد أن تنهي مسيرتك الدولية، وللأسف هو لا يتعامل مع الأمر بشكل جيد. من المزعج أن ترى ذلك".