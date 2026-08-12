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أحمد فرهود

"حاولت يا أبي لكنني لم أكن بخير هذه المرة".. ليونيل ميسي يلمح للاعتزال في رسالة مؤثرة إلى والده وكريستيانو رونالدو يدعمه

ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
إنتر ميامي
الأرجنتين
النصر
الدوري الأمريكي

ماذا قال ليونيل ميسي؟!..

نشر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، مساء اليوم الأربعاء؛ يتحدث فيها عن والده الراحل خورخي، الذي كان يُدير أعماله أيضًا.

خورخي ميسي توفي يوم السبت الماضي، عن عمر يُناهز 68 عامًا؛ وذلك بعد صراع مع المرض، طوال الفترة الماضية.

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    ليونيل ميسي لا يتخيل عدم رؤية والده مجددًا

    الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بدأ رسالته، بكلمات مؤثرة عن وفاة والده خورخي؛ قائلًا: "أبي ما زلت لا أستطيع أن أصدق أنك رحلت.. من الصعب جدًا أن أتخيل أنني لن أرك مرة أخرى، وأننا لن نتحدث مجددًا".

    وأضاف ميسي: "أعلم أنك كنت تُعاني، وأن الرحيل كان الأفضل لك؛ لكنك غادرت مبكرًا جدًا، حيث كان لا يزال أمامنا الكثير لنستمتع به معًا".

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    كواليس مشاركة ليونيل ميسي في كأس العالم 2026

    واستكمالًا لرسالته.. فجّر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وكشف ميسي عن أن مشاركته في النسخة المونديالية الماضية، جاءت بطلب من والده الراحل خورخي؛ قائلًا عن ذلك: "كم كنت تطلب مني أن ألعب في كأس العالم الأخيرة، وقبل أيام من بدايتها كنت أنت في أسوأ حالاتك.. كانت المرة الأولى التي لن تكون فيها حاضرًا في بطولة".

    وتابع الأسطورة الأرجنتينية: "لكن أمي كانت تقول لي؛ إنك ستكون أفضل، وإنك ستكون بخير حتى تتمكن من السفر"؛ مشددًا على أنه كان يردد دائمًا بأن منتخب بلاده سيصل إلى نهائي كأس العالم 2026، وأن والده سيحضر هذه المباراة.

    وأكمل ميسي رسالته: "في كل مرة كنت أنهي فيها مباراة، كنت أنتظر رسالتك وأفتقدها.. عندها أدركت أن الوضع كان حقيقيًا"؛ لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك كان كل تفكيره منصبًا على الوصول إلى النهائي، ومن ثم العودة بالكأس إلى والده.

  • جسد ليونيل ميسي لم يرحمه في نهائي كأس العالم 2026

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي خسر لقب كأس العالم 2026، بعد السقوط (0-1) أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية؛ كشف عن أن ساقيه لم تكنا قادرتين على بذل المزيد في المشهد الختامي للبطولة، حيث حاول ولكنه لم يكن بخير أبدًا.

    واستطرد ميسي؛ مخاطبًا والده الراحل خورخي: "عندما وصلت، كنت تظن أننا خسرنا النهائي بركلات الترجيح.. لم نستطع التحدث عن أي شيء مما حدث؛ لم نكن أبطالًا، لكنك لا تعرف كم استمتعنا بكل مباراة".

    وواصل ميسي رسالته المؤثرة؛ بالقول: "أخبرك بهذا يا أبي، لأن هذا كان الشيء الوحيد الذي لم نستطع الحديث عنه، لأنك كنت تعرف كل شيء آخر.. كنا نتحدث كل يوم، ونلتقي كلما سمحت لنا التزاماتنا بذلك".


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    ليونيل ميسي يلمح لـ"اعتزال كرة القدم" قريبًا بسبب وفاة والده

    وأخيرًا.. أثار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الجدل بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد وفاة والده خورخي، ومعاناته النفسية بسبب ذلك.

    وكتب ميسي في رسالته: "لا أعرف ماذا سأفعل من دونك يا أبي، ولا أعرف كيف سأستمر.. أنا كنت ألعب كرة القدم فقط، والآن أصبحت لديّ شكوكًا كثيرة، حول ما إذا كنت سأواصل القيام بذلك لفترة طويلة".

    ولفت الأسطورة الأرجنتينية إلى أن والده كان بجانبه منذ البداية؛ حيث كان هدفه دائمًا أن يرى سعادة عائلته، وأن يشاهده هو تحديدًا يلعب ويتألق في عالم الساحرة المستديرة.

    وأضاف: "منذ أن كنت صغيرًا، كان الأمر دائمًا هكذا.. كنت تأخذني إلى جميع التدريبات بمجرد عودتك من العمل، وبالطبع لم تكن تغيب عن المباريات".

    واختتم ميسي رسالته المؤثرة؛ بالقول: "كنت أبي، صديقي ووكيل أعمالي.. وبعيدًا عن بعض العثرات أو الخلافات، كنت دائمًا على حق.. أحبك".

  • رسالة دعم من كريستيانو رونالدو إلى ليونيل ميسي

    ومن ناحيته.. وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، كلمات دعم إلى نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ وذلك بعد رسالته المؤثرة عن والده الراحل خورخي، مساء اليوم الأربعاء.

    رونالدو علق على رسالة ميسي عبر منصة "إنستجرام"؛ قائلًا: "أرسل إليك وإلى عائلتك أحرّ التعازي، في هذا الوقت العصيب يا ليو".

    وطلب الأسطورة البرتغالية من ميسي، أن يصمد ويكون قويًا؛ وذلك بالتزامن مع الأيام الصعبة التي يعيشها، بعد وفاة والده.

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