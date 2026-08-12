"حاولت يا أبي لكنني لم أكن بخير هذه المرة".. ليونيل ميسي يلمح للاعتزال في رسالة مؤثرة إلى والده وكريستيانو رونالدو يدعمه

وأخيرًا.. أثار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الجدل بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد وفاة والده خورخي، ومعاناته النفسية بسبب ذلك.
وكتب ميسي في رسالته: "لا أعرف ماذا سأفعل من دونك يا أبي، ولا أعرف كيف سأستمر.. أنا كنت ألعب كرة القدم فقط، والآن أصبحت لديّ شكوكًا كثيرة، حول ما إذا كنت سأواصل القيام بذلك لفترة طويلة".
ولفت الأسطورة الأرجنتينية إلى أن والده كان بجانبه منذ البداية؛ حيث كان هدفه دائمًا أن يرى سعادة عائلته، وأن يشاهده هو تحديدًا يلعب ويتألق في عالم الساحرة المستديرة.
وأضاف: "منذ أن كنت صغيرًا، كان الأمر دائمًا هكذا.. كنت تأخذني إلى جميع التدريبات بمجرد عودتك من العمل، وبالطبع لم تكن تغيب عن المباريات".
واختتم ميسي رسالته المؤثرة؛ بالقول: "كنت أبي، صديقي ووكيل أعمالي.. وبعيدًا عن بعض العثرات أو الخلافات، كنت دائمًا على حق.. أحبك".