بينما كان حاضرًا بصورة شبه دائمة في المناسبات المهمة لنجله، اختفى منير نصراوي؛ والد لامين يامال؛ نجم المنتخب الإسباني، تمامًا عن المشهد في كأس العالم 2026، لكنه غياب "اضطراري"!
"مرضي قد يسبب المشكلات في أمريكا" .. والد لامين يامال يكشف سبب عدم سفره لدعم نجله بكأس العالم 2026
ما القصة؟
يخوض صاحب الـ19 عامًا الحدث العالمي لأول مرة في مسيرته مع المنتخب الإسباني، بأمريكا الشمالية، لكن دون الدعم المعتاد لوالده.
ما خطف الأنظار في المدرجات من أسرة يامال هو شقيقه الأصغر، الذي أصبحت فيديوهاته تُتداول بشكل واسع، خاصةً مع تفاعل نجم لا روخا معه من أرض الملعب.
سبب غياب والد يامال عن مونديال أمريكا الشمالية
في هذا الشأن، أوضح منير نصراوي أن غياب عن دعم نجله في الحدث العالمي يعود إلى معاناته من نوبات "صرع"، ما قد يسبب له المشكلات في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل التوتر الكبير الذي يسود الأجواء في المونديال.
وقال نصراوي: "أنا مريض بالصرع، لذا يجب أن أتناول الكثير من الأدوية كل يوم، وقد أُصاب بنوبات صرع. عليّ أن أبقى في إسبانيا في هذه اللحظات بالذات، فربما تحت وطأة التوتر والعاطفة، أصاب بنوبة دون أن أدري".
وأضاف: "يجب دائمًا التفكير جيدًا في الأمور قبل السفر، عليّ أن أفكر في نفسي، وفي لامين، وفي جميع الأشخاص الذين حولنا. ترى؟ قد أخاطر بخلق مشكلات هناك، لذا من الأفضل البقاء في المنزل ومتابعة كل ما يحدث من هنا".
ماذا قدم يامال في المونديال؟
النجم الشاب ظهر بصورة باهتة في مرحلة المجموعات، كونه كان عائدًا لتوه من إصابة، ما حرمه من المشاركة بشكل أساسي في أول مباراتين أمام كاب فيردي والسعودية، لكنه انتظم في المشاركة بعدهما.
لم يحرز يامال إلا هدفًا واحدًا – حتى الآن – في كأس العالم 2026 في شباك السعودية، بينما صنع آخر في مرمى فرنسا.
وكان ذروة تألقه في الحدث العالمي خلال مواجهة الديوك في نصف النهائي، الذي حسمه لا روخا لصالحه بثنائية نظيفة.
وماذا بعد؟
يستعد المنتخب الإسباني حاليًا لخوض نهائي كأس العالم 2026، حيث يلتقي بنظيره الأرجنتيني، في 19 من يوليو الجاري.
لكن يامال يعاني من إصابة عضلية، حالت دون مشاركته في مران اليوم الخميس، بينما لم يتحدد موقفه بعد من اللحاق بالنهائي في انتظار مستجدات الـ48 ساعة المقبلة.
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