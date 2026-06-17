"يعيش في قلق بالغ بسبب والده" .. سر بكاء ليونيل ميسي خلال مواجهة الأرجنتين والجزائر

سئل ميسي عقب نهاية المباراة عن سر بكائه، فأجاب: "كان الأمر لا علاقة له بكرة القدم على الإطلاق. مررت ببعض الأيام الصعبة، لكنني ممتن للوفد بأكمله وزملائي في الفريق لأنهم كانوا دائمًا إلى جانبي، مما منحني الكثير من القوة لمساعدتي على تجاوز تلك المحنة".

وأضاف: "لا يمكنني طلب أي شيء أكثر من ذلك، لقد أعطاني الرب الكثير، والآن كل ما تبقى هو الاستمتاع فقط. أنا سعيد فقط لاعتباري واحدًا من الأفضل في تاريخ كرة القدم، وممتن جدًا لكوني متواجدًا بين العديد من اللاعبين العظماء".

ميسي لم يكشف عن السبب تفصيلًا أو الظرف البعيد عن كرة القدم الذي دفعه للبكاء، لكن الصحفي إدواردو فينمان..



