أثارت دموع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام المنتخب الجزائري حيرة جماهيره، وما زاد الغموض أكثر ما صرح به بعد اللقاء عن كون حزنه لا علاقة له بكرة القدم.
"يعيش في قلق بالغ بسبب والده" .. سر بكاء ليونيل ميسي خلال مواجهة الأرجنتين والجزائر
ما القصة؟
قاد البرغوث المنتخب الأرجنتيني فجر أمس الأربعاء – بتوقيت مكة المكرمة – للفوز أمام نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، حملت توقيعه الشخصي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.
وسجل ميسي الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 17 من عمر الشوط الأول من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بطريقته المفضلة.
لكن ما أثار الجدل أن ليو زرف الدموع عقب هذا الهدف، وهو ما أثار التساؤلات..
تصريحات ميسي تزيد الجدل
سئل ميسي عقب نهاية المباراة عن سر بكائه، فأجاب: "كان الأمر لا علاقة له بكرة القدم على الإطلاق. مررت ببعض الأيام الصعبة، لكنني ممتن للوفد بأكمله وزملائي في الفريق لأنهم كانوا دائمًا إلى جانبي، مما منحني الكثير من القوة لمساعدتي على تجاوز تلك المحنة".
وأضاف: "لا يمكنني طلب أي شيء أكثر من ذلك، لقد أعطاني الرب الكثير، والآن كل ما تبقى هو الاستمتاع فقط. أنا سعيد فقط لاعتباري واحدًا من الأفضل في تاريخ كرة القدم، وممتن جدًا لكوني متواجدًا بين العديد من اللاعبين العظماء".
ميسي لم يكشف عن السبب تفصيلًا أو الظرف البعيد عن كرة القدم الذي دفعه للبكاء، لكن الصحفي إدواردو فينمان..
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سر بكاء ميسي
من جانبه، أوضح الصحفي إدواردو فينمان أن ليونيل ميسي مر الفترة الماضية بأيام صعبة ومعقدة، مشيرًا إلى أن والده خورخي ميسي وراء حزنه.
وأكد فينمان بحسب معلوماته أن والد ليو يعاني من مشكلة صحية حاليًا وتعرض لبعض المضاعفات، ما يثير قلق القائد الأرجنتيني في الأسابيع الأخيرة.
لكن الصحفي لم يوضح تحديدًا المرض الذي يعاني من خورخي ميسي حاليًا.
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الأرقام القياسية تركع أمام ميسي في أول ظهور بمونديال 2026
بعيدًا عن الجانب العاطفي، فمع أول ظهور له في كأس العالم 2026، كسر ليونيل ميسي عدة أرقام قياسية دفعة واحدة..
- أصبح البرغوث أول لاعب في التاريخ يخوض ست نسخ مختلفة من كأس العالم، إذ بدأت مشاركاته من نسخة 2006 واستمرت بشكل متتالٍ حتى 2026.
- مواجهة الجزائر هي الرقم 200 في مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني.
- بفضل الهدفين الأول والثالث الليلة في شباك الجزائر، سجل ميسي ستة أهداف من خارج منطقة الجزاء خلال مسيرته في كأس العالم، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلية ريفيلينو الصامد منذ عام 1966.
- عادل ميسي الرقم المسجل باسم الأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزه كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في كأس العالم، ليصبح الهداف التاريخي برصيد 16 هدفًا.
- في سن 38 عامًا و357 يوميًا، أصبح ميسي أكبر لاعب سنًا يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم، متخطيًا الأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا بعدما فعلها في عام 1990 وقتما كان ابن الـ38 عامًا و34 يومًا.