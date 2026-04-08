Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
معتز الجمال

"واحد من الأفضل!" - هاري كين يتوّج أسطورة يوفنتوس بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا على ريال مدريد

سمّى هاري كين أسطورة يوفنتوس وإيطاليا أليساندرو ديل بييرو واحداً من أبطال طفولته، بينما كان مهاجم بايرن ميونيخ يعيش نشوة هدفه الحاسم أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء. وكشف الإنجليزي أن ديل بييرو كان مصدر إلهام له، مشيداً به بوصفه "واحداً من الأفضل" الذين لعبوا في هذا المركز.

  • تحية صادقة بعد الانتصار الأوروبي

    في حديثه إلى سكاي سبورت إيطاليا عقب الفوز المجيد 2-1 على مدريد في مباراة الذهاب من مواجهة ربع النهائي، تأمل كين جذوره الكروية. ليالي أوروبا في سانتياغو برنابيو تجلب دائماً هالة خاصة، والخروج منتصراً على العمالقة الإسبان إنجاز هائل. وفي أعقاب الاحتفالات الصاخبة، تحدث المهاجم الغزير عن مصادر إلهامه. وكشف أن مشاهدة القميص رقم 10 السابق ليوفنتوس كانت حاسمة خلال سنوات تكوينه في لندن. ورغم كونه أحد أمهر المنهِين اليوم، فإنه لا يزال يقدر بعمق المواهب الاستثنائية عبر الأجيال التي مهدت الطريق لنجاحه.

    إلهام الطفولة وإحصاءات مذهلة

    عند سؤاله عن الفائز بكأس العالم، والذي يغطّي الآن بشكل متكرر مباريات المسابقات الأوروبية كمحلّل، لم يُخفِ كين إعجابه. فالمهاجم، الذي جمع حصيلة مذهلة بلغت 49 هدفاً في 41 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، قدّم أسمى إشادة.

    "دل بييرو؟ إنه واحد من الأفضل"، قال كين. "لقد نشأت وأنا أشاهد مهاجمين عظماء مثله." يسلّط هذا الاعتراف الضوء على كيفية تحوّل المايسترو الإيطالي إلى نموذج يُحتذى به للجيل التالي من المهاجمين النخبة، مساهماً في تشكيل لاعب سجّل الآن 11 هدفاً في 10 مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الحملة.

  • تقدير الملاحظات من أسطورة كرة القدم

    إلى جانب إعجابه الحنين بأيام لعب ديل بييرو، عبّر نجم بايرن أيضاً عن احترام عميق لدوره الحالي كمحلل. وبالنسبة للاعب يعيش نشوة فوز تاريخي خارج أرضه، فإن تلقي الإشادة من شخصية تاريخية سجّل 290 هدفاً لناديه يحمل وزناً كبيراً. وعند الحديث عن احتمال تلقيه مديحاً أو انتقاداً من الإيطالي، ظل كين متواضعاً بشكل لافت. وقال: "إذا قال شيئاً جيداً، فسأتقبله بكل سرور."

    ما التالي بالنسبة لبايرن؟

    بعد فوزهم التاريخي في إسبانيا، يتعين على بايرن أن يحوّل تركيزه سريعًا من جديد إلى الواجبات المحلية. يتصدر النادي حاليًا الدوري الألماني برصيد 73 نقطة بعد 28 مباراة. ومن المقرر أن يزور سانت باولي في 11 أبريل، ساعيًا للحفاظ على مستواه القوي في الدوري. غير أن الاختبار النهائي ينتظر بعد أربعة أيام فقط. إذ سيستضيف العملاق الألماني مدريد في 15 أبريل في مباراة الإياب الحاسمة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أمل إنهاء المهمة وحجز مقعد في نصف النهائي.

