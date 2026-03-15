هدف من غوستاف إيساكسن يوقف انطلاقة ميلان نحو صدارة الترتيب. خسر الروسونيري 0-1 في أوليمبيكو أمام لاتسيو، وكان هدف الدنماركي في الدقيقة 26 من الشوط الأول حاسماً، حيث أبعد فريق أليجري عن إنتر: بالأمس تعادل النيرازوري 1-1 مع أتالانتا، لكن خسارة ميلان جعلتهم يتقدمون بنقطة واحدة على فريق تشيفو الذي يتفوق الآن بـ 8 نقاط على الروسونيري. خسر ميلان بعد فوزين متتاليين على كريمونيزي وفي الديربي مع إنتر، وستكون المباراة القادمة في سان سيرو ضد تورينو، بينما سيلعب إنتر في فلورنسا ضد فريق فانولي.
AFP
ترجمه
هيرنانيس بعد مباراة لاتسيو وميلان: "لم ينجح أي شيء مع الروسونيري، كانت خيبة أمل. والآن علينا التركيز على كومو ويوفنتوس"
"لم تكن هناك شرارة"
أثناء تحليل المباراة في استوديوهات DAZN، علق هيرنانيس على وضع الروسونيري قائلاً: "لم ينجح أي شيء في ميلان، فقد قدم أداءً مخيباً للآمال للغاية" - قال البرازيلي، لاعب الوسط السابق في لاتسيو - "بوجود فرصة كبيرة كهذه لإحياء الآمال في الفوز بالدوري، كنت أتوقع المزيد من الروسونيري، كان يجب أن يقدموا أداءً قوياً لكن ذلك لم يحدث. وصحيح أن إنتر تعادل مع أتالانتا، لكنني رأيت النيرازوري في حالة أفضل من فريق أليجري. وكما يقول أمبروسيني، ميلان الآن أقرب إلى المركز الخامس منه إلى المركز الأول، والآن يجب الانتباه إلى كومو ويوفنتوس اللذين يتقدمان بسرعة".
