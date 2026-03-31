بعد كشف وكيل سعد الشهري حقيقة "رفضه" للعرض .. الاتحاد السعودي يحسم رسميًا جدل رحيل هيرفي رينارد قبل المونديال

وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي أحمد العجلان، مساء اليوم الثلاثاء، اتخاذ اتحاد الكرة السعودي قرارًا بـ"إقالة" الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مباراة منتخب السعودية ضد نظيره الصربي؛ ستكون الأخيرة لرينارد، على رأس الجهاز الفني للأخضر.

ويحل الأخضر السعودي ضيفًا على منتخب صربيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.