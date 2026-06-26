بعيدًا عن النتائج: هيرفي رينارد أنقذ تونس من "فضيحة كبيرة" في كأس العالم.. والحكومة تُحاسب المسؤولين

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي رومان مولينا عن أن تعيين الفرنسي هيرفي رينارد، مديرًا فنيًا لمنتخب تونس الأول لكرة القدم؛ أنقذ البلاد من فضيحة كبيرة في بطولة كأس العالم 2026، بعيدًا عن النتائج.

مولينا أوضح أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، كان يريد تعيين منذر الكبير مدربًا للمنتخب الوطني؛ وذلك بعد "إقالة" صبري لموشي، عقب الخسارة ضد السويد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ولفت الصحفي الرياضي إلى أن نجوم المنتخب التونسي، رفضوا تعيين الكبير، بل وهددوا بـ"الإضراب" عن خوض باقي المباريات؛ ليتم اللجوء إلى خيار رينارد، في النهاية.

وأضاف مولينا: "فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، ساهم في إقناع رينارد بتدريب المنتخب التونسي، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ بينما تمت الصفقة على المستوى السياسي، من أجل توفير الضمانات المالية".