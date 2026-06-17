"يراهم سموم الكرة التونسية" .. موقف صارم من هيرفي رينارد ضد ثلاثي في معسكر نسور قرطاج بكأس العالم وديلان برون يصدمه

المنتخب التونسي كان قد افتتح مشواره في كأس العالم 2026 بهزيمة ثقيلة أمام نظيره السويدي بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

تلك الهزيمة دفع فاتورتها المدرب الفرنسي صبري لموشي، حيث أُقيل عقب ساعات قليلة من نهاية المباراة، بعدما ظهر نسور قرطاج بلا شخصية أمام المنتخب السويد.

وعلى الفور، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني الأول خلال ما تبقى من مشوار كأس العالم 2026.



