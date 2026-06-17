يبدو أن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني الجديد للمنتخب التونسي، لديه علم مسبق ببعض الأشياء في الجامعة التونسية لكرة القدم، ما دفعه لاتخاذ موقف صارم منذ وصوله إلى المكسيك ضد بعض المسؤولين.
"يراهم سموم الكرة التونسية" .. موقف صارم من هيرفي رينارد ضد ثلاثي في معسكر نسور قرطاج بكأس العالم وديلان برون يصدمه
رينارد خليفة لموشي
المنتخب التونسي كان قد افتتح مشواره في كأس العالم 2026 بهزيمة ثقيلة أمام نظيره السويدي بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات المجموعة السادسة.
تلك الهزيمة دفع فاتورتها المدرب الفرنسي صبري لموشي، حيث أُقيل عقب ساعات قليلة من نهاية المباراة، بعدما ظهر نسور قرطاج بلا شخصية أمام المنتخب السويد.
وعلى الفور، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني الأول خلال ما تبقى من مشوار كأس العالم 2026.
ثلاثي يراه رينارد هو سم الكرة التونسية
من جانبه، كشف الصحفي ماتيو طرابلسي بعض كواليس وصول رينارد إلى معسكر المنتخب التونسي في المكسيك، مؤكدًا أنه رفض ظهور بعض أعضاء الجامعة التونسية بجواره في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لنسور قرطاج، حيث يراهم "سموم" الكرة في البلد.
وأوضح طرابلسي؛ الصحفي بموقع "إنكفاضة"، أن رينارد تجاهل تمامًا ثلاثي بالتحديد من أعضاء جامعة كرة القدم، هم حسين جنيح، زياد الجزيري وخميس الحمزاوي، إذ يراهم "سمًا حقيقيًا" في الكرة التونسية.
صدمة اللياقة البدنية
وبالحديث عن أول حصة تدريبية لهيرفي رينارد مع المنتخب التونسي، فقد أكد ماتيو طرابلسي أيضًا صدمة الفرنسي من اللياقة البدنية السيئة للاعبين.
وأشار الصحفي إلى أن المدافع ديلان برون تحديدًا عانى من إرهاق شديد في نهاية الحصة التدريبية، إذ كان يلهث بشدة مع ضعف لياقته.
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وماذا بعد؟
بعد الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، يتذيل المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة السادسة دون أي نقاط، فيما يتصدر نظيره السويدي الترتيب بثلاث نقاط ثم اليابان وهولندا بنقطة وحيدة لكل منهما.
ومن المقرر أن يلتقي نسور قرطاج بالساموراي الياباني في الجولة الثانية، المقرر لها 21 من يونيو الجاري، فيما يختتم مرحلة المجموعات بلقاء هولندا في 26 من الشهر ذاته.