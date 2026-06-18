بعد المزاعم المتعلقة بهيرفي رينارد.. مسؤول تونسي يتهم صحفي أجنبي بالتآمر لـ"تقسيم المنتخب" والرد يأتي سريعًا

تعرض منتخب تونس لخسارة قاسية ضد السويد (1-5)، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

هذه الخسارة دفعت الاتحاد التونسي لكرة القدم، لـ"إقالة" المدير الفني الفرنسي صبري لموشي، والتعاقد مع مواطنه هيرفي رينارد.

ومن المقرر أن يبدأ رينارد، مهمته مع منتخب تونس الأول لكرة القدم، من مواجهة اليابان يوم الأحد القادم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات "المجوعة السادسة"، ببطولة كأس العالم 2026.