محمود خالد

إحراج هوساوي وثنائي الهلال والنصر "من السماء إلى الأرض" .. عندما يقرر رينارد ترك نجوم الأخضر أمام العاصفة!

هيرفي رينارد
السعودية
عبدالإله محمد سعيد هوساوي
عبد الله الحمدان
نواف العقيدي
علي لاجامي

نقطة مقلقة قبل مونديال 2026..

لا حاجة لمزيد من الحديث عن "التخبطات" التي يعيش فيها المنتخب السعودي الأول، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، والذي بات مثار جدل كبير بين جماهير المملكة، بعد السقوط المدوي في ودية مصر، برباعية نظيفة.

ولم تكن مواجهة الفراعنة، مجرد مباراة ودية، بل مؤشر خطير على فقدان هوية الأخضر، سواءً من الناحية الدفاعية أو الهجومية، أو عدم القدرة على فك خطوط المنافس المصري، أو تهديد مرماه إلا ما ندر من اللقطات.

ولكن، هناك نقطة طُرحت خلال الساعات الماضية، وهي "التبديل" الغريب الذي أجراه رينارد، للمدافع علي لاجامي، مبكرًا، والذي جاء بقرار فني في الدقيقة 20، دون معاناة اللاعب من أي إصابة.

وتبع هذا الأمر، كلمات خطيرة ذكرها الإعلامي خالد الشنيف، بقوله إن رينارد حمّل لاجامي مسؤولية المستوى الدفاعي المتواضع، وأن يقوم بتحويل السوء في تنظيم الفريق إلى لاعب.

ورغم الاعتراف بالانهيار الدفاعي للمنتخب السعودي، الذي بدا عاجزًا تمامًا على مواجهة مرتدًات الفراعنة السريعة، إلا أن ما حدث مع لاجامي، يجعلنا ننظر إلى نقطة أخرى، وهي أن رينارد قد يلجأ أحيانًا إلى "توريط" لاعبي الأخضر، إذا ما وجد نفسه في مواجهة العاصفة.

  Abduleallah Hawsawi Saudi Arabia

    تغيير "البديل" هوساوي

    إذا عدنا بالزمن للوراء قليلًا، وتحديدًا في ديسمبر 2024، سنجد واقعة مشابهة، حدثت في مباراة المنتخب السعودي أمام اليمن، في بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

    في تلك المباراة، فاجأ رينارد الجماهير، بالدفع بعبد الإله هوساوي بديلًا في الدقيقة 65، ومن ثم تغييره سريعًا، في الدقيقة 89، ليشارك محمد القحطاني بديلًا له.

    ولم يكتفِ رينارد بذلك الأمر، بل كان تعليقه على ذلك الأمر بمثابة "إحراج" لهوساوي، المعار حاليًا إلى التعاون من الاتحاد، حيث قال إنه لم يكن راضيًا عن الدقائق التي لعبها، والإصرار ولغة الجسد، وأنه في هذا المستوى الدولي يجب على اللاعب إظهار رغبة أكبر، فيما استدرك بقوله إن هوساوي لاعب جيد وقابل للتطور مستقبلًا.

  Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group C

    بانينكا الحمدان

    في ليلة الخسارة أمام المغرب، في كأس العرب 2025، خرج عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، محمّلًا بالجزء الأكبر من المسؤولية، بعد إهدار ركلة جزاء، سددها بغرابة على طريقة بانينكا، الأمر الذي دفع رينارد لتوبيخه بعد المباراة، فضلًا عن عبد الإله العمري، الذي عنفه بسبب خطأ دفاعي أسفر عن هدف كريم البركاوي.

    ورغم أن الأمر تم تداركه سريعًا بقبلة من اللاعب على رأس رينارد، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إلا أن الحمدان بدا وكأنه المسؤول الأول عن الخسارة، رغم أن المنتخب السعودي لم يتمكن من العودة في النتيجة، بعد هدف مغربي جاء في وقت مبكر.

  Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian Cup

    لاجامي .. تغيير واستبعاد

    وبالعودة لما شاهدناه في مواجهة مصر، بتبديل مبكر لعلي لاجامي، لدخول مروان الصحفي، بعد مرور 22 دقيقة، فإن رينارد قرر أيضًا، استبعاد مدافع الهلال من قائمة المنتخب السعودي، المسافرة إلى صربيا، بالإضافة إلى حسن كادش.

    رينارد اتخذ عددًا من القرارات عقب رباعية الفراعنة، تمثلت في استدعاء الحارس محمد العويس، وخمسة لاعبين من معسكر المنتخب (ب)، مع تحويل الثنائي مراد هوساوي وتركي العمار، إلى المعسكر الثاني.

    وبقطع النظر عن إجراءات التصحيح من رينارد، من أجل البحث عن استعادة المسار، إلا أن خطوة الفرنسي مع لاجامي، قد تمثل ذكرى أليمة للاعب في وقت لاحق.

  Mexico v Saudi Arabia - Gold Cup 2025: Quarterfinal

    العقيدي .. بين المذنب والضحية

    لا ننكر أن نواف العقيدي ارتكب عددًا من الأخطاء المؤثرة في الفترة الأخيرة، سواءً مع النصر أو المنتخب السعودي، إلا أن ما صنعه هيرفي رينارد، لا يمكن وصفه إلا أنه بمثابة "ضربة" لثقة الحارس الذي كان في مرمى الأضواء، وفجأة دخل في نفق مظلم.

    ورغم أن رينارد قرر ضم نواف العقيدي لقائمة مباراة صربيا "الودية"، إلا أنه أيضًا قرر استدعاء محمد العويس، حارس مرمى العلا، الذي قال عنه مسبقًا، إنه عندما يتخذ قرارًا بعودته، يجب أن يكون الحارس الأساسي، ما يعني أن الفرنسي أعطى إشارة واضحة إلى حارس النصر، بأنه يفكر جديًا على منح زمام الأمور إلى العويس في المرحلة المُقبلة.

    وإذا ما تحقق هذا الأمر، فإن العقيدي، الذي كان الحارس الأول في النصر والمنتخب السعودي، سيجد نفسه حبيسًا لمقاعد البدلاء، في وقت حرج، ينافس فيه العالمي على كتابة التاريخ في دوري روشن وأبطال آسيا 2، والأخضر مقبل فيه على كأس العالم 2026.

  • كلمة أخيرة..

    الدرس الذي يمكن تعلمه من ودية منتخب مصر، وما قبلها من مباريات، لم يقدم فيها المنتخب السعودي، الأداء المأمول للجماهير، هو أن الخسارة أو المكسب لا يتحملها لاعب بمفرده، ولكن يجب أيضًا على رينارد أن يعترف بأنه يتحمل مسؤولية كبيرة، بقطع النظر عن البحث عن مبررات حول قلة مشاركات المحليين، وإن بدت منطقية.

    الحديث هنا عن لاعبين بدوا وكأن رينارد يضعهم في باب الانتقادات، حينما يواجه العاصفة إذا ما تعرض الأخضر لنتائج متعثرة، أو أداء غير جيد كفاية، إلا أن الفرنسي لا يدرك أن خطوات بسيطة كفيلة بزعزعة ثقة لاعبين في الوقت الذي يحتاجون فيه لجرعة كبرى من الثقة، قبل التواجد في بطولة بحجم كأس العالم.

    والسؤال هو: "هل لا يزال رينارد فخورًا بإنجاز تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم مرتين؟"

