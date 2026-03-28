Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian Cup
فيديو | بين تمريرة خاطئة وتحميله مسؤولية الرباعية.. نقاش محتدم حول سر تغيير لاجامي والتضحية به ضد مصر!

السعودية ضد مصر
سهام الهجوم تتجه نحو رينارد

أثار هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، حالة من الجدل تجاه السبب الحقيقي وراء تغييره لعلي لاجامي، خلال المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام مصر برباعية نظيفة.

الأخضر تلقى هزيمة قاسية من فريق المدرب حسام حسن، أمس، الجمعة، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026، وسط هجوم على القرارت التي اتخذها رينارد وطريقة لعبه.

  • ماذا حدث؟

    الشوط الأول كان كارثيًا على المنتخب السعودي، بتلقيه هدفين في الدقيقتين 4 و16 عن طريق إسلام عيسى ومحمود حسن تريزيجيه، ليلجأ رينارد إلى تغيير علي لاجامي ودخول مروان الصحفي بدلًا منه بعد 22 دقيقة فقط.

    وبعدها اهتزت شباك الفريق مرتين أيضًا، بإحراز أحمد السيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 44، قبل أن يضيف عمر مرموش الرابع في الشوط الثاني من زمن المباراة.

    نقاش حول سبب التغيير

    الإعلامي خالد الشنيف طرح مناقشة عبر برنامجه "دورينا غير" عن سبب تغيير لاجامي، حيث قال أحمد عطيف لاعب المنتخب السعودي السابق:"قراره يحمل لاجامي المسؤولية ويجعله السبب والمشكلة وراء المستوى الدفاعي المتواضع".

    وأضاف:"لقد قام بتحويل السوء في تنظيم الفريق إلى لاعب وجعله سبب كل المشاكل، بدلًا من تحمله مسؤولية ما حدث بنفسه".

    ومن جانبه قال محمد الدعيع حارس الأخضر السابق:"أعتقد أنه قام بتغييره بسبب الأخطاء التي حدثت، لقطة الهدف الأول بالإضافة إلى تمريرة خاطئة قبل خروجه".




  • الجماهير تختلف

    وتباينت ردود أفعال الجماهير وتعليقاتها على وجهة النظر التي طرحها عطيف، ونفس الأمر بالنسبة للدعيع، حيث شكك البعض في جودة علي لاجامي من الأساس وأحقيته في اللعب كأساسي مع السعودية.

    بعدما قال البعض الآخر إن قرار رينارد كان منطقيًا لإصلاح الفوضى الدفاعية بفريقه بعد التأخر بهدفين، وذلك بالاعتماد على 5 مدافعين بدلًا من 4 بسبب البداية السيئة.

  • هل يرحل رينارد؟

    الإعلامي السعودي إبراهيم العنقري تحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" عن إمكانية رحيل رينارد، حيث قال:"الآن النقطة الأهم هي أن كأس العالم قادم، الآن يجب تغيير المدرب، إنه يحاول رمي الكرة في ملعب اللاعبين بحجة أنهم لا يشاركون مع أنديتهم، يجب عليه الذهاب بأفكاره العبقرية ويرحل عن المنتخب، مع قدوم أي مدرب آخر يجيد استغلال المجموعة المتواجدة".

    وتابع:"هناك العديد من الأسماء المتاحة، نريد التعاقد مع مدرب يجيد التعامل مع اللاعبين، مثل سعد الشهري وبريكليس تشاموسكا وجورجوس دونيس لأنهم يعرفون اللاعبين".

    وفي سياق متصل خرج الإعلامي تركي العجمة باقتراح عن المدرب الأنسب للسعودية في كأس العالم، حيث قال:"نصيحتي الصادقة الآن هي التعاقد مع جورج جيسوس أو سيموني إنزاجي، أي منهما يقوم بتدريبنا بعدها يعود إلى ناديه، وبعد المونديال نبحث عن مدرب آخر صاحب طموح".


    طريق مصر والسعودية في كأس العالم

    المنتخب المصري وقع في المجموعة السابعة من المونديال، ليلعب رفقة كل من بلجيكا وإيران ونيوزلندا، طامحًا في العبور إلى مراحل إقصاء المغلوب لأول مرة في تاريخه.

    وعلى الجانب الآخر، وبطموحات عالية أيضًا، تلعب السعودية بقيادة هيرفي رينارد بالمجموعة الثامنة، ومعها كل من إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

