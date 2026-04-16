Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier
الاتفاق تم.. مبلغ ضخم لـ"فسخ عقد" هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي والكشف عن بديله الأقرب!

رينارد تعرض لانتقادات عنيفة بسبب تراجع الأداء والنتائج..

تؤكد كل المؤشرات الحالية، أن أيام المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، على رأس قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ باتت معدودة للغاية.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر.

    قيمة "فسخ عقد" هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي

    وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء يوم الخميس، اتفاق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد؛ للرحيل عن المنتخب الوطني الأول، خلال الساعات القادمة.

    الموقع كشف عن أن اتحاد الكرة السعودي؛ سيدفع 5 ملايين يورو "22 مليون ريال" لرينارد، مقابل فسخ عقده.

  • ملف "خليفة" هيرفي رينارد في المنتخب السعودي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. موقع "365Scores" تحدث عن ملف "خليفة" المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، على رأس قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    وأوضح الموقع أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدرس الكثير من الملفات حاليًا؛ لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، خلفًا لرينارد.

    وشدد الموقع على أن اتحاد الكرة، لم يحسم هوية المدير الفني الجديد للمنتخب، حتى الآن.


    هذا هو المدرب "الأقرب" لخلافة هيرفي رينارد!

    ومن ناحيتها.. اتفقت صحيفة "الميدان الرياضي" مع موقع "365Scores"؛ بشأن رحيل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، عن منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    إلا أن الصحيفة اختلفت في نقطة أخرى؛ وذلك بتأكيدها على استقرار اتحاد الكرة السعودي على اختيار المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، لقيادة المنتخب الوطني.

    الصحيفة أشارت إلى أن دونيس - الذي يقود نادي الخليج حاليًا -، تحصل على أعلى تقييم من بين جميع الأسماء المُرشحة لتدريب المنتخب؛ ليقع عليه الاختيار في النهاية.

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى منتخب السعودية مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 11.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 11.

    * أهداف مسجلة: 30.

    * أهداف مستقبلة: 33.

    ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

