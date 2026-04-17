محمود خالد

ما فعلته ليس إعجازًا: أين أنت يا رينارد من هؤلاء؟ .. اصنعوا تمثالًا لـ"المنحوس" قائد أسطورة الجزائر وعراب أمريكا!

لماذا جورجيوس دونيس اختيار مناسب للأخضر؟

لم ينتظر الفرنسي هيرفي رينارد، لإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، فخرج ليعلن عن "إقالته" من تدريب المنتخب الأول، قبل ما يقل عن 60 يومًا، من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

التقارير تشير إلى توصل اتحاد الكرة، برئاسة ياسر المسحل، لاتفاق مع اليوناني جورجيوس دونيس، لخلافة رينارد في تدريب المنتخب السعودي في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع إمكانية استمراره حتى كأس آسيا 2027.

رينارد أعلن عن إقالته، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إنه خرج حاملًا فخر إنجازه مع المنتخب السعودي، بأنه تأهل إلى كأس العالم 7 مرات، منها مرتان على يديه، كما أنه هو المدرب الوحيد الذي خاض التصفيات والمونديال، في نسخة 2022.

ورغم أننا سبق وأن استعرضنا تاريخ المنتخب السعودي مع "مدرب الطوارئ"، وأن رينارد بالفعل هو المدرب الوحيد الذي خاض المشوار كاملًا مع الأخضر منذ بداية التصفيات وحتى نهاية المشوار في كأس العالم، خلال نسخة "قطر 2022"، إلا أن تفاخر المدرب الفرنسي بإنجاز قيادته للمنتخب السعودي للمونديال "مرتين"، ربما يبقى نقطة تستحق الوقوف عندها.

    لتصنعوا تمثالًا لقائد أسطورة الجزائر وملك الإقصائيات!

    لا يختلف اثنان على ما يملكه هيرفي رينارد من مسيرة تدريبية "مذهلة"، تجعله ضمن الأساطير، فبخلاف تتويجه بكأس أمم إفريقيا "مرتين" مع زامبيا وكوت ديفوار، فقد تأهل إلى نهائيات كأس العالم "3" مرات.

    * قاد منتخب المغرب إلى مونديال روسيا 2018 وخرج من دور المجموعات.

    * قاد منتخب السعودية إلى مونديال قطر 2022 وخرج من دور المجموعات.

    * قاد منتخب السعودية إلى مونديال 2026 وتمت إقالته قبل البطولة.

    ولكن، إن كان الإنجاز يتوقف عند التأهل إلى نهائيات كأس العالم، فربما كان البوسني وحيد خليلوزيتش، يستحق أن يُنصب له تمثال، رغم "نحسه" مع المونديال.

    خليلوزيتش الذي قاد منتخب الجزائر لأكبر إنجازاته في تاريخ المونديال، ببلوغ دور الـ16 في كأس العالم 2014، سبق وأن قاد 3 منتخبات، بخلاف محاربي الصحراء، إلى البطولة العالمية.

    ولكن تأتي المفارقة، بأن خليلوزيتش تأهل 4 مرات إلى كأس العالم، ولم يشارك سوى مرة واحدة، حيث تمت إقالته من تدريب كوت ديفوار قبل مونديال 2010، واليابان قبل مونديال 2018، والمغرب قبل مونديال 2022.

    * وماذا عن ملك الإقصائيات؟

    لنزيد من الشعر بيتًا، ماذا لو تمكن رينارد من بلوغ الأدوار الإقصائية؟ وأمامه نموذج مثل اليوغوسلافي فيليبور ميلوتينوفيتش "بورا"، الذي يعد واحدًا من الذين كتبوا التاريخ في كأس العالم، فرغم عدم تتويجه باللقب، إلا أنه قاد 5 منتخبات مختلفة في 5 نسخ متتالية في المونديال، وليس ذلك فحسب، بل قاد 4 منهم إلى الأدوار الإقصائية.

    بورا قاد المكسيك في 1986، وكوستاريكا في 1990، والولايات المتحدة في 1994، ونيجيريا في 1998، والصين في 2002.

    ليس مجرد تأهل

    هناك نموذج ثالث، يمكن أن يثبت لهيرفي رينارد بأن إنجازه ليس إعجازيًا، وإنما تحقق على أرض الواقع، ألا وهو الكولومبي هيرنان داريو جوميز، الذي يمكن اعتباره "عرّاب" الأمريكتين.

    جوميز تأهل بثلاثة منتخبات مختلفة إلى نهائيات كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده "كولومبيا" إلى مونديال 1998، وليس ذلك فحسب، بل إنه قاد منتخبين للتأهل إلى البطولة العالمية، لأول مرة في تاريخهما، وهما الإكوادور في 2002 وبنما في 2018.

    هناك أيضًا المدرب هنري ميشيل، الذي قاد 3 منتخبات مختلفة في كأس العالم، وهم فرنسا في 1986، والمغرب في 1998، وكوت ديفوار في 2006، وأيضًا كارلوس كيروش الذي قاد البرتغال في 2010 وتأهل معه لدور الـ16، كما قاد إيران في نسخ 2014 و2018 و2022، وكذلك جوس هيدينك، الذي كتبت كوريا الجنوبية معه التاريخ ببلوغ نصف نهائي مونديال 2002، وصعد لدور الـ16 مع أستراليا في 2006.

    أسطورة البرازيل في القمة

    وإذا ما تحدثنا عن المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، فإن الوصف الأمثل له، بأنه الذي حقق المستحيل في تاريخ كأس العالم.

    بيريرا يملك رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس، بأنه أكثر مدرب تواجد في كأس العالم مع منتخبات مختلفة، بعدما قاد 6 منتخبات مختلفة في المونديال، وهم "الكويت، الإمارات، البرازيل، السعودية، جنوب إفريقيا"، بل وحقق اللقب مع السليساو في نسخة 1994.

  • جورجيوس دونيس .. "الثالثة تابتة"

    وكما يُقال في المثل المصري "الثالثة تابتة"، فإن جورجيوس دونيس، المدير الفني للخليج، سيصير الخيار الثالث للاتحاد السعودي، من أجل قيادة الأخضر في مهمة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد فشل تجربتي روبرتو مانشيني وهيرفي رينارد.

    لماذا دونيس يُعد خيارًا مناسبًا للأخضر؟ ليس فقط لخبرته الطويلة في الملاعب السعودية، ودرايته بطبيعة اللاعبين السعوديين، بل إن هناك عوامل أخرى، ربما ترجح كفته..

    * لن يكرر نغمة مانشيني ورينارد

    رغم أن رينارد حضر ولاية سابقة مع المنتخب السعودي قبل رحيله في 2023، إلا أن السمة المشتركة بينه وبين روبرتو مانشيني، هي التعاقد معه من خارج الدوري السعودي.

    هنا، علّل الاثنان تجربتهما غير المكتملة مع الأخضر، بأزمة قلة مشاركة اللاعبين المحليين في دوري روشن، مقارنة بالأجانب، وتأثيره على أدائهم في المنتخب.

    نتفق أو نختلف، ولكن هذه المرة، تعاقد الاتحاد السعودي مع مدرب من داخل الدوري، وبالتالي، فإنه لن يفاجأ بظاهرة اللاعبين الأجانب، ولن يكرر نغمة مانشيني ورينارد.

    * تجارب مختلفة

    ويمكن القول إن دونيس "تشرّب" الكرة السعودية، من تجربته الطويلة في المملكة، حيث خاض تجارب مختلفة، شهدت نجاحات وتتويجات مع الهلال، وقيادة أندية الوسط مثل الخليج والفتح، ومعاناته من أزمة الهبوط مع الوحدة.

    نجاحات وإخفاقات، صقلت خبرة جورجيوس دونيس، الأمر الذي يجعله وجهًا مألوفًا لن يكون جديدًا على الكرة السعودية، بخبرة طويلة تجعل تواجده مع الأخضر أمرًا طبيعيًا.

    * المدرسة القطرية والابتعاد عن الكبار

    ويعد دونيس، وما قبله من الاختيارات المرشحة من قِبل الاتحاد السعودي، بمثابة قرار مناسب، تمثل في الابتعاد عن الكبار، مثل جورج جيسوس "النصر" وسيموني إنزاجي "الهلال" وماتياس يايسله "الأهلي"، الأمر الذي كان ليدخل الاتحاد في دوامة كبيرة من الاتهامات حول نزاهة المنافسة وما على شاكلتها.

    اختيار دونيس، ربما يمثل تكرارًا سعوديًا للنسخة القطرية، حينما قرر الاتحاد القطري، التعاقد مع ماركيز لوبيز بصورة طارئة لقيادة العنابي في كأس آسيا 2023، وقاد المنتخب لتحقيق اللقب، للمرة الثانية.