ما فعلته ليس إعجازًا: أين أنت يا رينارد من هؤلاء؟ .. اصنعوا تمثالًا لـ"المنحوس" قائد أسطورة الجزائر وعراب أمريكا!

لم ينتظر الفرنسي هيرفي رينارد، لإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، فخرج ليعلن عن "إقالته" من تدريب المنتخب الأول، قبل ما يقل عن 60 يومًا، من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

التقارير تشير إلى توصل اتحاد الكرة، برئاسة ياسر المسحل، لاتفاق مع اليوناني جورجيوس دونيس، لخلافة رينارد في تدريب المنتخب السعودي في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع إمكانية استمراره حتى كأس آسيا 2027.

رينارد أعلن عن إقالته، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إنه خرج حاملًا فخر إنجازه مع المنتخب السعودي، بأنه تأهل إلى كأس العالم 7 مرات، منها مرتان على يديه، كما أنه هو المدرب الوحيد الذي خاض التصفيات والمونديال، في نسخة 2022.

ورغم أننا سبق وأن استعرضنا تاريخ المنتخب السعودي مع "مدرب الطوارئ"، وأن رينارد بالفعل هو المدرب الوحيد الذي خاض المشوار كاملًا مع الأخضر منذ بداية التصفيات وحتى نهاية المشوار في كأس العالم، خلال نسخة "قطر 2022"، إلا أن تفاخر المدرب الفرنسي بإنجاز قيادته للمنتخب السعودي للمونديال "مرتين"، ربما يبقى نقطة تستحق الوقوف عندها.