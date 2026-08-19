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أحمد فرهود

هيثم حسن "الأسعد في العالم": من المشاركة المونديالية إلى دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة لاسك لينز "إيجابية وسلبية"!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
مصر
سيلتيك ضد لينزير أي إس ك
سيلتيك
لينزير أي إس ك
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

ماذا قدّم هيثم حسن ضد لاسك لينز؟!..

المصري هيثم حسن البالغ من العمر 24 سنة، ربما يكون من أسعد نجوم العالم حاليًا؛ والسبب.. هو القفزة الكبيرة في مسيرته الكروية، خلال عام 2026.

نعم.. حسن في عام 2026؛ وجد نفسه يُشارك مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم، ثم الانضمام إلى العملاق الاسكتلندي سيلتك.

ليس هذا فقط؛ الفرعون المصري أصبح يُشارك مع سيلتك، في التصفيات المؤهلة إلى أغلى البطولات "دوري أبطال أوروبا".

وبدأ الفصل الأول من مشاركات حسن الأوروبية، بقميص العملاق الاسكتلندي الكبير، مساء يوم الأربعاء؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، في السطور القادمة..

  • CA Osasuna v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    هيثم حسن.. أول مشاركة "قارية" في مسيرته الكروية

    خاض النجم المصري هيثم حسن، أول مباراة "قارية" على مستوى الأندية؛ وذلك عندما شارك "بديلًا" مع ناديه الجديد سيلتك الاسكتلندي، ضد فريق لاسك لينز النمساوي.

    حسن مثّل العديد من الأندية الأوروبية، ولكنه لم يُشارك مع أي منهم "قاريًا"؛ وذلك على النحو التالي:

    * فرنسا: شاتورو.

    * إسبانيا: فياريال، سبورتنج خيخون، ميرانديس وريال أوفييدو.

    لكن.. بعدما انتقل النجم المصري من أوفييدو إلى سيلتك، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ جاءته فرصة المشاركة "القارية"، أخيرًا.

    وبمشاركة هيثم حسن؛ فاز سيلتك على لاسك لينز (3-0)، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

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  • Celtic v LASK - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

    هيثم حسن.. بين الجرأة الهجومية وثقة الزملاء

    والآن.. لنُركز على أداء النجم المصري هيثم حسن، في مباراة سيلتك الاسكتلندي ضد لاسك لينز النمساوي، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وأساسًا؛ حسن نزل "بديلًا" في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليقدم الآتي:

    * أولًا: إضافة السرعة إلى إيقاع المباراة.

    * ثانيًا: زيادة الحملات الهجومية من الطرف الأيمن.

    ورغم قلة الدقائق التي شارك فيها حسن؛ إلا أننا لاحظنا جرأة اللاعب الهجومية، بالإضافة إلى ثقة زملائه فيه.

    نعم.. هجمات سيلتك في الدقائق السبع، التي شارك فيها النجم المصري ضد الفريق النمساوي؛ تركزت بالكامل على الجانب الأيمن، الذي يتواجد هو فيه.

  • Celtic v LASK - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

    هيثم حسن.. عيب وحيد يجب تداركه سريعًا!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أنه رغم النشاط الهجومي، الذي أحدثه النجم المصري هيثم حسن على جبهته، بعد النزول "بديلًا" في مباراة سيلتك الاسكتلندي ضد نادي لاسك لينز النمساوي؛ إلا أنه ظهر عيب يجب تداركه سريعًا.

    هذا العيب؛ يتمثّل في مبالغة حسن بـ"المراوغات"، في كثير من اللقطات.

    وقد تكون هذه المبالغة من النجم المصري، في الدقائق السبع التي شارك فيها ضد لاسك؛ عائدة إلى الآتي:

    * أولًا: رغبة اللاعب في إثبات نفسه، في أول مشاركة أوروبية.

    * ثانيًا: تقدم سيلتك المريح بـ"ثلاثية نظيفة"، عند نزوله بديلًا.

    لكن بصفةٍ عامة؛ يجب على هيثم حسن أن يتجنب مثل هذه المبالغات، في المباريات القادمة، خاصة إذا كانت النتيجة لا تخدم فريقه.

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  • Celtic v LASK - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

    هيثم حسن.. دقائق لعبه مع نادي سيلتك

    أخيرًا.. لابد في ختام تقريرنا، أن نُشير إلى أن مواجهة لاسك لينز النمساوي؛ هي المباراة الثانية التي يُشارك فيها النجم المصري هيثم حسن، منذ الانضمام إلى صفوف سيلتك الاسكتلندي.

    وحتى الآن.. لم يُشارك حسن أساسيًا؛ حيث دخل "بديلًا" في المباراتين، على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: 19 دقيقة في فوز سيلتك (4-0) ضد دندي يونايتد، ضمن منافسات كأس الدوري الاسكتلندي.

    * المباراة الثانية: 7 دقائق في فوز سيلتك (3-0) ضد لاسك لينز، ضمن التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

    ولا يزال حسن في مرحلة التأقلم؛ حيث يتمنى اللاعب وعشاقه في كل مكان أن يحدث ذلك سريعًا، حتى يبدأ في الظهور أساسيًا.

    ويمتلك حسن كل المقاومات الفنية، التي تجعله قادرًا على النجاح مع سيلتك؛ ولكن يجب أن لا يستعجل، ويسير خطوة بخطوة.