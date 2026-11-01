هيثم حسن في سلتيك ضد فالكريك | مدربه حذره من عيوبه فاعترف بها وكررها في المباراة!

رغم أن بداية سلتيك لم تكن إيجابية بالتأخر بهدف مبكرًا أمام أصحاب الأرض، ولكن بداية حسن كانت جيدة للغاية.

المصري انفرد بالجبهة اليمنى تمامًا وكان مصدر خطورة متكررة بالمراوغات والعرضيات، وكاد يتعادل في الدقيقة 12 بلعبة معتادة بالدخول والتسديد ولكن الحارس تصدى.

خطورة حسن استمرت بعرضية كادت تتحول لتمريرة حاسمة، ولكن تألق حارس أصحاب الأرض باين استمر بمنع رأسية دوران بالدقيقة 26.

وكأن استمرار تأخر سلتيك أثر على حسن، فجاء الشجار مع الجناح الذي يلعب مقابله من فالكريك إيمس الذي بدا وكأنه يحاول استفزاز المصري وإخراجه عن شعوره، ولولا تدخل حكم المباراة والزملاء لتطور الأمر لتبادل اللكمات بين الثنائي، ليتحول حسن لهدف للجمهور مع كل لمسة بالصافرات وصيحات الاستهجان كما حدث من قبل ضد رينجرز في قمة الكرة الاسكتلندية.

وماذا عن الجانب الدفاعي؟ اللافت للنظر أن جبهة حسن ومن خلفه دونوفان كانت مصدر خطر فالكريك، منها جاء الهدف الثاني ومعظم الفرص الخطيرة، المصري لا يساند الظهير الأيمن، والأخير بمفرده عانى مع سرعات تانسير وإيمس.

استمرار حسن في أرض الملعب حتى مع لجوء أونيل للتبديلات بعد خمس وستين دقيقة وخروجه بالدقيقة 83 دليل على أن ثقة مدربه فيه قد زادت، ويعتبره أحد ركائز الفريق الهجومية، حتى لو غابت تمريراته الحاسمة أو أهدافه.

رقم سلبي تواصل مع هيثم حسن اليوم هو وصوله للتسديدة السابعة عشر مع سلتيك دون أن ينجح في هز الشباك، مع تقديمه تمريرة حاسمة وحيدة في الدوري وأخرى بالدوري الأوروبي.