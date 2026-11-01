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هيثم محمد

هيثم حسن في سلتيك ضد فالكريك | مدربه حذره من عيوبه فاعترف بها وكررها في المباراة!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
هيثم حسن
فالكيرك ضد سيلتيك
فالكيرك
سيلتيك
الدوري الإسكتلندي الممتاز

حسن شارك أساسيًا مساء الأحد

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شارك المصري هيثم حسن أساسيًا في لقاء ناديه سلتيك ضد فالكريك مساء الأحد لحساب الدوري الاسكتلندي، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لأصحاب الأرض ضد حامل اللقب.

مشاركة حسن تأتي عقب تألقه في اللقاء الماضي ضد دندي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين، تعادل جاء بعد مشاركته كبديل هو وجوتا وأدى لإشادة واسعة من مدربه مارتين أونيل، والذي وصفه عقب اللقاء"بصانع الفوضى"، وأوفى بوعده ودفع بالمصري أساسيًا بعد التساؤلات الإعلامية والجماهيرية عن سبب جلوسه احتياطيًا.

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    عرض جيد هجوميًا وضعيف دفاعيًا

    رغم أن بداية سلتيك لم تكن إيجابية بالتأخر بهدف مبكرًا أمام أصحاب الأرض، ولكن بداية حسن كانت جيدة للغاية.

    المصري انفرد بالجبهة اليمنى تمامًا وكان مصدر خطورة متكررة بالمراوغات والعرضيات، وكاد يتعادل في الدقيقة 12 بلعبة معتادة بالدخول والتسديد ولكن الحارس تصدى.

    خطورة حسن استمرت بعرضية كادت تتحول لتمريرة حاسمة، ولكن تألق حارس أصحاب الأرض باين استمر بمنع رأسية دوران بالدقيقة 26.

    وكأن استمرار تأخر سلتيك أثر على حسن، فجاء الشجار مع الجناح الذي يلعب مقابله من فالكريك إيمس الذي بدا وكأنه يحاول استفزاز المصري وإخراجه عن شعوره، ولولا تدخل حكم المباراة والزملاء لتطور الأمر لتبادل اللكمات بين الثنائي، ليتحول حسن لهدف للجمهور مع كل لمسة بالصافرات وصيحات الاستهجان كما حدث من قبل ضد رينجرز في قمة الكرة الاسكتلندية.

    وماذا عن الجانب الدفاعي؟ اللافت للنظر أن جبهة حسن ومن خلفه دونوفان كانت مصدر خطر فالكريك، منها جاء الهدف الثاني ومعظم الفرص الخطيرة، المصري لا يساند الظهير الأيمن، والأخير بمفرده عانى مع سرعات تانسير وإيمس.

    استمرار حسن في أرض الملعب حتى مع لجوء أونيل للتبديلات بعد خمس وستين دقيقة وخروجه بالدقيقة 83 دليل على أن ثقة مدربه فيه قد زادت، ويعتبره أحد ركائز الفريق الهجومية، حتى لو غابت تمريراته الحاسمة أو أهدافه.

    رقم سلبي تواصل مع هيثم حسن اليوم هو وصوله للتسديدة السابعة عشر مع سلتيك دون أن ينجح في هز الشباك، مع تقديمه تمريرة حاسمة وحيدة في الدوري وأخرى بالدوري الأوروبي.

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    كلمات أونيل في محلها

    قبل المباراة، دافع أونيل عن تعامله مع هيثم حسن بعدم تثبيته في التشكيل الأساسي بأن اللاعب يتأقلم بعد مع الكرة في اسكتلندا، وأن عائق اللغة مشكلة تواجهه، ولكن في نفس الوقت ناقش بصراحة عيوب اللاعب: "لو كنا نجحنا بالاستفادة ولو قليلًا من كراته، كان ليمتلك تمريرات حاسمة أكثر، بالتأكيد هو يأخذ وقتًا طويلًا للتأقلم، وهو لاعب مهاري، ومع تلك النوعية من اللاعبين يجب أن تتقبل أن لا يقوم ببعض الأشياء الأخرى، أتمنى عندما يدخل بالكرة للداخل كما يفعل عادة أن يرى أنه يملك حلولًا عدة ولا يرمي بالكرة للمنطقة فقط، ولكن للأمانة، تلك مشكلتنا أيضًا وليس مشكلته فقط".

    كلمات أونيل تجسدت في أرض الملعب، المصري تحسن كثيرًا من حيث النظر قبل التمرير ورفع الكرات للمنطقة، ولكن تألق حارس ورعونة الزملاء كانا السبب الرئيسي في عدم زيادة غلته من المساهمات التهديفية ضد فالكريك.

    حسن نفسه اعترف بكلمات مدربه في حوار نُشر في الساعات الماضية، إذ أشار إلى تأقلمه هو وعائلته في اسكتلندا وكيف سيساعده على تقديم مستوى أفضل، وكأنه يكرر كلمات مدربه بالحرف، إذ تحدث عن حاجته للتسجيل والتحسن دفاعيًا، ودون فقدان أعصابه أو تركيزه مع عدم هزه للشباك أو ارتكابه للهفوات، الخطأ الذي تكرر مجددًا اليوم مع تأخر الفريق بثنائية ودخوله في مشادة مع أول استفزاز.

    تكرار نفس الأخطاء من قبل النجم المصري لن يقابل دائمًا بالصبر من أونيل وجماهير سلتيك لأن الحديث عن فريق كبير وينافس على البطولات، وخصوصًا عندما يكون الفريق في موقف حرج كالتأخر بهدفين اليوم ضد فالكريك.

    صيام حسن التهديفي قد يكون السبب الرئيسي وراء التذبذب وفقدان الأعصاب كما اعترف بنفسه، وافتتاح رصيده التهديفي قد يكون بوابته للتخلص من الهفوات والعصبية غير المبررة، والتركيز فقط في المرواغات والمساهمات التهديفية.

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سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي

05 نوفمبر 2026

بشكتاش

بشكتاش

هارتس

هارتس

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FAL

FAL